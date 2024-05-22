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БИНТ МАРЛЕВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "ЮРИЯ-ФАРМ" 7 м х 14 см тип 17, №1 - Киев (488382) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 21 аптеке
Виталюкс
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Открыто Закроется через 45 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
Всего: упаковка (4)
21,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Огиенко Ивана, 15-А
Всего: упаковка (1)
27,11
Экономия: -4,09 грн
23,02 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Тютюнника Василия, 37/1
Всего: упаковка (23)
9,74 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 45 мин
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 22/21
Всего: упаковка (4)
22,90 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 45 мин
Киев, просп. Лобановского, 35
Всего: упаковка (1)
21,53 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 45 мин
Киев, бульв. Чоколовский, 16
Всего: упаковка (1)
21,53 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 45 мин
Киев, ул. Антонова Авиаконструктора, 35
Всего: упаковка (1)
22,61 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 45 мин
Киев, ул. Миколайчука Ивана, 4
Всего: упаковка (1)
21,53 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 45 мин
Киев, ул. Героев Полка Азов, 4-В
Всего: упаковка (2)
22,61 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 45 мин
Киев, просп. Тычины Павла, 15
Всего: упаковка (7)
27,45
Экономия: -1,55 грн
25,90 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 45 мин
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 11-А
Всего: упаковка (1)
22,61 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 45 мин
Киев, ул. Белецкого Академика, 11
Всего: упаковка (1)
22,90 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 45 мин
Киев, ул. Николаева Архитектора, 7
Всего: упаковка (3)
22,61 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 45 мин
Киев, ул. Макеевская, 7
Всего: упаковка (2)
21,53 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 45 мин
Киев, ул. Вышгородская, 45-А/2
Всего: упаковка (1)
21,53 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 15 мин
Киев, ул. Гетмана Павла Полуботка, 65
Всего: упаковка (1)
22,90 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 45 мин
Киев, ул. Драгоманова, 2
Всего: упаковка (2)
21,53 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 45 мин
Киев, просп. Литовский, 4
Всего: упаковка (5)
21,53 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 45 мин
Киев, ул. Симиренко, 2/19
Всего: упаковка (1)
27,52
Экономия: -4,34 грн
23,18 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 45 мин
Киев, ул. Заболотного Академика, 48-А
Всего: упаковка (1)
21,53 грн