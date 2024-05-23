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БИНТ МАРЛЕВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "ЮРИЯ-ФАРМ" 5 м х 10 см тип 17, №1 - Одесса (488358) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 24 аптеках
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Воробьева Академика, 5-Г
Всего: упаковка (1)
16,80 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
Всего: упаковка (1)
19,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Нежинская, 25
Всего: упаковка (1)
15,03 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (2)
15,03 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Малая Арнаутская, 94
Всего: упаковка (6)
15,45
Экономия: -2,06 грн
13,39 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Одесса, ул. Преображенская, 83
Всего: упаковка (2)
17,84
Экономия: -2,56 грн
15,28 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Бунина, 33
Всего: упаковка (6)
18,68
Экономия: -3,33 грн
15,35 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 47/1
Всего: упаковка (6)
7,46
Экономия: -0,83 грн
6,63 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Петрова Генерала, 46
Всего: упаковка (1)
17,30 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Сегедская, 14
Всего: упаковка (2)
15,78 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Армейская, 4
Всего: упаковка (5)
7,40
Экономия: -0,55 грн
6,85 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Петрова Генерала, 33
Всего: упаковка (2)
17,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Космонавтов, 28/1
Всего: упаковка (4)
7,65
Экономия: -1,04 грн
6,61 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Космонавтов, 38-А
Всего: упаковка (4)
7,25
Экономия: -0,56 грн
6,69 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 2
Всего: упаковка (1)
16,00 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Адмиральский, 1-В
Всего: упаковка (5)
7,61
Экономия: -1,05 грн
6,56 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Небесной Сотни, 10
Всего: упаковка (1)
17,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Королева Академика, 80
Всего: упаковка (4)
14,30
Экономия: -1,69 грн
12,61 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Палия Семена, 70
Всего: упаковка (2)
6,72
Экономия: -0,84 грн
5,88 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Добровольского, 73
Всего: упаковка (3)
17,73
Экономия: -1,40 грн
16,33 грн