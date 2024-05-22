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БИНТ МАРЛЕВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "ЮРИЯ-ФАРМ" 5 м х 10 см тип 17, №1 - Днепр (Днепропетровск) (488358) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Днепр (Днепропетровск) не найдено
В других городах:
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 13
Всего: упаковка (27)
15,71 грн
Аптека твоей родини
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Открыто Закроется в 20:00
Верхнеднепровск, ул. Театральная, 17
Всего: упаковка (2)
15,03 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Маковского Спартака, 5
Всего: упаковка (2)
18,38
Экономия: -2,28 грн
16,10 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Маковского Спартака, 5
Всего: упаковка (22)
18,61
Экономия: -2,51 грн
16,10 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Покров, ул. Центральная, 44/19
Всего: упаковка (25)
18,00
Экономия: -6,00 грн
12,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Слобожанское, ул. Дружбы, 1
Всего: упаковка (1)
15,03 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 20:00
Солоницевка, ул. Слобожанская, 14
Всего: упаковка (1)
28,39 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (1)
28,49 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (18)
28,33 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 17:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 82
Всего: упаковка (1)
28,51 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 29
Всего: упаковка (1)
28,27 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 18:00
Харьков, ул. Лесопарковская, 4
Всего: упаковка (127)
28,54 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Кропивницкий, ул. Независимости, 20-В
Всего: упаковка (2)
15,03 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Березнеговатое, ул. Мира, 77
Всего: упаковка (1)
15,03 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Черновола Вячеслава, 52
Всего: упаковка (4)
18,26
Экономия: -2,08 грн
16,18 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Золотоноша, ул. Шевченко Тараса, 50-А
Всего: упаковка (9)
15,78 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Сумы, просп. Лушпы Михаила, 22
Всего: упаковка (2)
15,03 грн
Медпрепараты
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Открыто Закроется в 20:00
Николаев, ул. Космонавтов, 55/5
Всего: упаковка (1)
17,20
Экономия: -1,54 грн
15,66 грн
Медпрепараты
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Открыто Закроется в 20:00
Николаев, просп. Мира, 17
Всего: упаковка (9)
15,35
Экономия: -1,59 грн
13,76 грн
Медпрепараты
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Открыто Закроется в 19:00
Николаев, просп. Мира, 1/9
Всего: упаковка (8)
17,87
Экономия: -2,07 грн
15,80 грн