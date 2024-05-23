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БИНТ МАРЛЕВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ тм "ЮРИЯ-ФАРМ" 7 м х 14 см тип 17, №1 - Запорожье (488306) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (151)
13,76
Экономия: -1,24 грн
12,52 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (11)
24,00
Экономия: -6,00 грн
18,00 грн
Элитфарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (1)
24,00
Экономия: -6,00 грн
18,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
Всего: упаковка (34)
19,51
Экономия: -1,40 грн
18,11 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Маковского Спартака, 5
Всего: упаковка (44)
20,86
Экономия: -2,81 грн
18,05 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (5)
24,00
Экономия: -6,00 грн
18,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
Всего: упаковка (19)
13,66
Экономия: -1,25 грн
12,41 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Марганец, ул. Киевская, 174
Всего: упаковка (2)
17,72 грн
Не болей! семья аптек
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Паникахи, 19
Всего: упаковка (5)
19,48
Экономия: -1,86 грн
17,62 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 40
Всего: упаковка (9)
20,39
Экономия: -1,61 грн
18,78 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. 20-летия Победы, 22-Д
Всего: упаковка (16)
18,94
Экономия: -1,24 грн
17,70 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Инженерная, 1
Всего: упаковка (12)
19,74
Экономия: -2,73 грн
17,01 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 17
Всего: упаковка (12)
20,00
Экономия: -1,98 грн
18,02 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Науки, 171
Всего: упаковка (1)
20,08
Экономия: -2,06 грн
18,02 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Новокрымская, 4
Всего: упаковка (4)
19,47
Экономия: -1,85 грн
17,62 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 106
Всего: упаковка (1)
20,13
Экономия: -2,00 грн
18,13 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Шевченко Тараса, 9
Всего: упаковка (1)
19,61
Экономия: -1,56 грн
18,05 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (13)
20,44
Экономия: -2,84 грн
17,60 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Привокзальная, 3
Всего: упаковка (6)
20,50
Экономия: -2,37 грн
18,13 грн
Не болей! семья аптек
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 6
Всего: упаковка (1)
18,78
Экономия: -1,76 грн
17,02 грн