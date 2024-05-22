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БИНТ МАРЛЕВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ тм "ЮРИЯ-ФАРМ" 7 м х 14 см тип 17, №1 - Львов (488306) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (3)
17,72 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Линкольна, 29
Всего: упаковка (1)
15,92 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Сыховская, 26
Всего: упаковка (1)
17,90 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франково, ул. Львовская, 2
Всего: упаковка (1)
16,87 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Збараж, ул. Сечевых Стрельцов, 1-Г
Всего: упаковка (2)
17,72 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. 16-го Июля, 57
Всего: упаковка (1)
16,87 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 05:00
Ужгород, ул. Капушанская, 21
Всего: упаковка (11)
17,63 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Острог, просп. Независимости, 2
Всего: упаковка (2)
16,87 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Соборная, 16
Всего: упаковка (2)
16,87 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Мазепы Гетмана, 33
Всего: упаковка (2)
17,72 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Черновцы, просп. Независимости, 127
Всего: упаковка (1)
16,87 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Сторожинец, ул. Видиневского, 17-А
Всего: упаковка (115)
39,80
Экономия: -10,14 грн
29,66 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Жмеринка, ул. Киевская, 1-В
Всего: упаковка (1)
17,72 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Гнивань, ул. Лесная, 4
Всего: упаковка (1)
16,87 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Житомир, ул. Шухевича Романа, 9
Всего: упаковка (1)
16,87 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Житомир, просп. Мира, 8
Всего: упаковка (3)
16,87 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Житомир, перек. Победы / Ольжича, 31/5
Всего: упаковка (18)
13,08 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Тывров, ул. Малиновского Маршала, 2
Всего: упаковка (4)
16,87 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Овруч, ул. Шевченко Тараса, 82
Всего: упаковка (1)
32,02 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Фастов, ул. Соборная, 20
Всего: упаковка (3)
16,87 грн