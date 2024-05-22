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БИНТ МАРЛЕВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ тм "ЮРИЯ-ФАРМ" 7 м х 14 см тип 17, №1 - Киев (488306) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 21 аптеке
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 45 мин
Киев, ул. Тютюнника Василия, 56
Всего: упаковка (1)
16,87 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 45 мин
Киев, ул. Иорданская, 6
Всего: упаковка (4)
17,90 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 45 мин
Киев, ул. Героев Полка Азов, 34
Всего: упаковка (1)
17,72 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 45 мин
Киев, просп. Тычины Павла, 9
Всего: упаковка (6)
17,72 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 45 мин
Киев, ул. Лагерная, 42
Всего: упаковка (4)
17,72 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 45 мин
Киев, просп. Мира, 2/3
Всего: упаковка (1)
17,72 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 45 мин
Киев, ул. Гайдай Зои, 6
Всего: упаковка (2)
16,87 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 45 мин
Киев, ул. Мукачевская, 5-А
Всего: упаковка (3)
17,72 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 45 мин
Киев, ул. Героев Днепра, 32
Всего: упаковка (1)
21,70
Экономия: -3,52 грн
18,18 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 45 мин
Киев, ул. Макеевская, 7
Всего: упаковка (1)
16,87 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 45 мин
Киев, ул. Закревского Николая, 29
Всего: упаковка (5)
16,87 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 45 мин
Киев, ул. Ахматовой Анны, 34
Всего: упаковка (1)
21,05
Экономия: -2,84 грн
18,21 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 45 мин
Киев, перек. Щербаковского Данилы / Салютная, 56/7
Всего: упаковка (1)
14,49
Экономия: -1,65 грн
12,84 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Гродненская, 1/35
Всего: упаковка (1)
16,87 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 45 мин
Киев, просп. Литовский, 4
Всего: упаковка (1)
16,87 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 45 мин
Киев, ул. Святошинская, 3-А
Всего: упаковка (3)
31,89 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 45 мин
Киев, ул. Чавдар Елизаветы, 18
Всего: упаковка (1)
17,90 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 45 мин
Киев, ул. Симиренко, 2/19
Всего: упаковка (1)
21,53
Экономия: -3,39 грн
18,14 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 45 мин
Киев, ул. Мишуги Александра, 3-В
Всего: упаковка (1)
20,07
Экономия: -1,94 грн
18,13 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 45 мин
Киев, ул. Киприанова Академика, 8
Всего: упаковка (1)
17,72 грн