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БИНТ МАРЛЕВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ тм "ЮРИЯ-ФАРМ" 5 м х 10 см тип 17, №1 - Одесса (488292) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 31 аптеке
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Воробьева Академика, 5-Г
Всего: упаковка (1)
11,06 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
Всего: упаковка (10)
14,20 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Михайловская, 8/4
Всего: упаковка (1)
12,40 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (10)
12,40 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (11)
13,86
Экономия: -2,08 грн
11,78 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пастера, 36
Всего: упаковка (3)
13,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
Всего: упаковка (3)
7,17
Экономия: -0,78 грн
6,39 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 33
Всего: упаковка (10)
13,50 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Преображенская, 65
Всего: упаковка (57)
7,56
Экономия: -0,95 грн
6,61 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 47
Всего: упаковка (10)
8,37
Экономия: -1,43 грн
6,94 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Канатная, 72
Всего: упаковка (1)
13,50
Экономия: -1,74 грн
11,76 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Канатная, 78
Всего: упаковка (11)
12,40 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 53
Всего: упаковка (1)
12,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Гагарина Юрия, 16/1
Всего: упаковка (3)
12,75
Экономия: -0,87 грн
11,88 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 47/1
Всего: упаковка (7)
13,24
Экономия: -1,46 грн
11,78 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Петрова Генерала, 46
Всего: упаковка (9)
12,40 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Лип Ивана и Юрия, 1
Всего: упаковка (2)
13,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Космонавтов, 28/1
Всего: упаковка (8)
7,44
Экономия: -1,01 грн
6,43 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Адмиральский, 1-В
Всего: упаковка (54)
7,51
Экономия: -1,04 грн
6,47 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Черняховского, 1-А
Всего: упаковка (3)
6,93
Экономия: -0,59 грн
6,34 грн