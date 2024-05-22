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БИНТ МАРЛЕВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ тм "ЮРИЯ-ФАРМ" 5 м х 10 см тип 17, №1 - Львов (488292) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Владимира Великого, 35-А
Всего: упаковка (2)
11,06 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Стрыйская, 45-Ж
Всего: упаковка (10)
11,06 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Красной Калины, 103
Всего: упаковка (1)
11,06 грн
В других городах:
Подорожник
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Закрыто Открывается в 09:00
Бобрка, ул. Стуса, 41-А
Всего: упаковка (3)
12,40
Экономия: -4,78 грн
7,62 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Новый Роздол, просп. Шевченко Тараса, 30-А
Всего: упаковка (2)
11,62 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Стуса Василия, 13-А
Всего: упаковка (2)
12,14 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Коновальца, 107/2
Всего: упаковка (4)
7,84 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Хмельницкого Богдана, 11
Всего: упаковка (1)
11,06 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Чортков, ул. Шевченко Тараса, 64/2
Всего: упаковка (2)
11,06 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Острог, просп. Независимости, 2
Всего: упаковка (1)
11,06 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Снятин, ул. Шевченко Тараса, 171
Всего: упаковка (20)
7,29
Экономия: -0,05 грн
7,24 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Черновцы, просп. Независимости, 127
Всего: упаковка (2)
11,06 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Дубровица, ул. 1000-летия Дубровицы, 6-В
Всего: упаковка (8)
11,06 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Звягель, ул. Шевченко, 30
Всего: упаковка (1)
11,06 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Калиновка, ул. Независимости, 51-В
Всего: упаковка (1)
11,62 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Житомир, ул. Небесной Сотни, 12
Всего: упаковка (3)
11,06 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Житомир, ул. Большая Бердичевская, 41
Всего: упаковка (6)
11,62 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Тывров, ул. Малиновского Маршала, 2
Всего: упаковка (2)
11,06 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Закрыто Открывается в 08:00
Белая Церковь, ул. Ярослава Мудрого, 45
Всего: упаковка (40)
9,10
Экономия: -1,30 грн
7,80 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Щусева, 32
Всего: упаковка (2)
11,62 грн