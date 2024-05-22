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БИНТ МАРЛЕВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ тм "ЮРИЯ-ФАРМ" 5 м х 10 см тип 17, №1 - Киев (488292) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 18 аптеках
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 45 мин
Киев, перек. Бульварно-Кудрявская / Дмитриевская, 51/16
Всего: упаковка (6)
14,28
Экономия: -2,48 грн
11,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 45 мин
Киев, пер. Политехнический, 1/3
Всего: упаковка (1)
11,57
Экономия: -0,96 грн
10,61 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 45 мин
Киев, перек. Ереванская / Джохара Дудаева, 9/2
Всего: упаковка (1)
11,62 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 45 мин
Киев, ул. Архипенко Александра, 4
Всего: упаковка (2)
11,06 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 45 мин
Киев, бульв. Чоколовский, 16
Всего: упаковка (5)
11,06 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 45 мин
Киев, бульв. Чоколовский, 6
Всего: упаковка (1)
12,84
Экономия: -0,93 грн
11,91 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 45 мин
Киев, ул. Героев Полка Азов, 34
Всего: упаковка (8)
11,62 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 45 мин
Киев, просп. Оболонский, 12
Всего: упаковка (1)
11,06 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 45 мин
Киев, ул. Героев Полка Азов, 4-В
Всего: упаковка (2)
11,62 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 45 мин
Киев, ул. Щусева, 32
Всего: упаковка (2)
11,62 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 45 мин
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 22
Всего: упаковка (1)
13,77
Экономия: -1,83 грн
11,94 грн
Аптекарь
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Открыто Закроется через 45 мин
Киев, ул. Шолом-Алейхема, 4
Всего: упаковка (1)
9,84 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Гродненская, 1/35
Всего: упаковка (3)
11,62 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 45 мин
Киев, ул. Лаврухина, 3
Всего: упаковка (4)
14,23
Экономия: -2,37 грн
11,86 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 45 мин
Киев, просп. Литовский, 4
Всего: упаковка (2)
11,06 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 45 мин
Киев, ул. Мишуги Александра, 3-В
Всего: упаковка (14)
13,16
Экономия: -1,33 грн
11,83 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, шоссе Харьковское, 166-В
Всего: упаковка (20)
14,66
Экономия: -2,28 грн
12,38 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 45 мин
Киев, шоссе Харьковское, 170
Всего: упаковка (10)
11,62 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 45 мин
Обухов, ул. Каштановая, 14
Всего: упаковка (2)
11,06 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 45 мин
Кагарлык, ул. Независимости, 2-А
Всего: упаковка (2)
11,62 грн