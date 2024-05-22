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FAMILY PLAST НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ БАКТЕРИЦИДНЫХ ДОМАШНЯЯ АПТЕЧКА 25х72мм на тканевой основе, 25х72мм на полимерной основе 25х72мм нетканая основа,19х72мм нетканая основа, №20 - Киев (503872) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 29 аптеках
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Загоровская, 4
Всего: упаковка (2)
51,10 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Чоколовский, 16
Всего: упаковка (1)
51,10 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Иорданская, 17-А
Всего: упаковка (1)
51,10 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Телиги Елены, 13/14
Всего: упаковка (9)
51,10 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Оболонский, 12
Всего: упаковка (1)
51,10 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Шухевича Романа, 10
Всего: упаковка (1)
51,10 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Уинстона Черчилля, 14
Всего: упаковка (2)
51,10 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Дашкевича Остафия, 15
Всего: упаковка (3)
51,10 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Гузара Любомира / Героев Севастополя, 30/28
Всего: упаковка (1)
51,10 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Белецкого Академика, 11
Всего: упаковка (8)
51,10 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Вышгородская, 33
Всего: упаковка (6)
51,10 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Вышгородская, 28/1
Всего: упаковка (2)
78,70
Экономия: -23,80 грн
54,90 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Героев Днепра, 31-А
Всего: упаковка (1)
51,10 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Красной Калины, 26-А
Всего: упаковка (1)
51,10 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ялтинская / Литвинского, 24/23
Всего: упаковка (1)
51,10 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, шоссе Харьковское, 152
Всего: упаковка (10)
51,10 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ревуцкого, 35
Всего: упаковка (6)
51,10 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Тулузы / Зодчих, 2/58
Всего: упаковка (1)
51,10 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ирпенская, 70
Всего: упаковка (1)
51,10 грн
Ласкава
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Ереванская, 30
Всего: упаковка (2)
53,10 грн