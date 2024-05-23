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LORDE HYAL РАСТВОР СТЕРИЛЬНЫЙ ДЛЯ ИНГАЛЯЦИОННОГО И ИНТРАНАЗАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ контейнер полимерный 4 мл, №10 - Запорожье (485483) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 91 аптеке
Народная аптека
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Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (24)
Наличие на 2024-05-24 - 14:00
578,90 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Седова, 1
Всего: упаковка (1)
475,60 грн
Аптека низких цен
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Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (24)
Наличие на 2024-05-24 - 15:00
578,90 грн
Аптека шар@
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Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (24)
Наличие на 2024-05-24 - 14:00
578,90 грн
Мед-сервис
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Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: (7)
405,84 грн
Подорожник
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Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (2)
591,99
Экономия: -62,16 грн
529,83 грн
Аптека интернет цен
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Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (24)
Наличие на 2024-05-24 - 14:00
578,90 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (1), контейнер полимерный (8)
477,80 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (24)
Наличие на 2024-05-24 - 14:00
578,90 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 148
Всего: упаковка (1), контейнер полимерный (3)
730,60
Экономия: -180,10 грн
550,50 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (1)
559,99
Экономия: -30,16 грн
529,83 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: упаковка (1), контейнер полимерный (1)
483,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (24)
Наличие на 2024-05-24 - 14:00
578,90 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1), контейнер полимерный (8)
470,70 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (1)
478,41 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (24)
Наличие на 2024-05-24 - 16:00
578,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (24)
Наличие на 2024-05-24 - 15:00
578,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (24)
Наличие на 2024-05-24 - 15:00
578,90 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: контейнер полимерный (5)
623,80 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 05:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (24)
Наличие на 2024-05-24 - 15:00
578,90 грн