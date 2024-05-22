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LORDE HYAL РАСТВОР СТЕРИЛЬНЫЙ ДЛЯ ИНГАЛЯЦИОННОГО И ИНТРАНАЗАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ контейнер полимерный 4 мл, №10 - Львов (485483) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 225 аптеках
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (1)
590,53
Экономия: -61,01 грн
529,52 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 19 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (2)
451,33 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 19 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (24)
Наличие на 2024-05-24 - 18:00
578,90 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
Всего: (7)
451,33 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется через 19 мин
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (1)
566,99
Экономия: -37,16 грн
529,83 грн
Пульс
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Открыто Закроется через 19 мин
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
Всего: (7)
563,30 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 19 мин
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (5), контейнер полимерный (3)
451,33 грн
Swiss pharmacy
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Открыто Закроется через 19 мин
Львов, ул. Дорошенко, 8
Всего: упаковка (1)
526,25 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 11
Всего: упаковка (2), контейнер полимерный (2)
730,60
Экономия: -186,50 грн
544,10 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (1)
618,99
Экономия: -89,16 грн
529,83 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 19 мин
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (2)
629,99
Экономия: -100,16 грн
529,83 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 19 мин
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (24)
Наличие на 2024-05-24 - 15:00
578,90 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 19 мин
Львов, просп. Свободы, 5
Всего: упаковка (2)
730,60
Экономия: -186,50 грн
544,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 19 мин
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (24)
Наличие на 2024-05-24 - 17:00
578,90 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется через 34 мин
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (2)
554,99
Экономия: -25,16 грн
529,83 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (2)
623,99
Экономия: -94,16 грн
529,83 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
600,99
Экономия: -71,16 грн
529,83 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (1)
638,99
Экономия: -109,16 грн
529,83 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 19 мин
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (2)
451,33 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 19 мин
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (2)
553,99
Экономия: -24,16 грн
529,83 грн