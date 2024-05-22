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БАНКИ СУХИЕ ВАКУУМНЫЕ ПОЛИМЕРНО-СТЕКЛЯННЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СТАТИЧЕСКОЙ ИЛИ КИНЕТИЧЕСКОЙ ВАКУУМ-ТЕРАПИИ БВ-01-"АП"-2 для шейного массажа d=33 мм, №2 - Львов (459825) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 67
Всего: для шейного массажа (1)
418,37
Экономия: -40,46 грн
377,91 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Петлюры Симона, 2-А
Всего: упаковка (2)
379,25
Экономия: -50,43 грн
328,82 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Красной Калины, 64
Всего: упаковка (1)
405,89
Экономия: -33,31 грн
372,58 грн
В других городах:
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Закрыто Открывается в 08:00
Золочев, ул. Шашкевича, 8
Всего: упаковка (1)
408,12
Экономия: -29,63 грн
378,49 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Самбор, ул. Валовая, 46
Всего: упаковка (1)
412,86
Экономия: -31,83 грн
381,03 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Волочиск, ул. Независимости, 66-А
Всего: упаковка (1)
414,97
Экономия: -37,83 грн
377,14 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Коломыя, перек. Шевченко / Лермонтова, 26/1
Всего: упаковка (1)
409,11
Экономия: -31,33 грн
377,78 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Коломыя, ул. Мазепы Ивана, 9
Всего: упаковка (1)
400,45
Экономия: -28,75 грн
371,70 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Острог, ул. Гальшки Острожской, 2-Б
Всего: упаковка (1)
416,63
Экономия: -35,35 грн
381,28 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Хуст, ул. Карпатской Сечи, 22
Всего: упаковка (1)
401,90
Экономия: -29,39 грн
372,51 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Черновцы, ул. Василе Александри, 3
Всего: упаковка (2)
417,45
Экономия: -36,42 грн
381,03 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
Всего: упаковка (1)
406,21
Экономия: -25,77 грн
380,44 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Житомир, перек. Киевская / Театральная, 7/4
Всего: упаковка (1)
374,19
Экономия: -31,42 грн
342,77 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Европейского Союза, 41-А
Всего: упаковка (1)
410,49
Экономия: -33,19 грн
377,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Лятошинского, 18
Всего: упаковка (1)
432,99
Экономия: -55,97 грн
377,02 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
Всего: упаковка (1)
431,60
Экономия: -59,04 грн
372,56 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
Всего: упаковка (1)
438,11
Экономия: -56,89 грн
381,22 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
Всего: упаковка (1)
455,24
Экономия: -74,79 грн
380,45 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Героев Днепра, 30-А
Всего: упаковка (1)
460,70
Экономия: -83,29 грн
377,41 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Дашкевича Остафия, 15
Всего: упаковка (1)
419,79
Экономия: -38,99 грн
380,80 грн