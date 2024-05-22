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БАНКИ СУХИЕ ВАКУУМНЫЕ ПОЛИМЕРНО-СТЕКЛЯННЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СТАТИЧЕСКОЙ ИЛИ КИНЕТИЧЕСКОЙ ВАКУУМ-ТЕРАПИИ БВ-01-"АП"-2 для шейного массажа d=33 мм, №2 - Киев (459825) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 15 аптеках
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
Всего: упаковка (1)
455,24
Экономия: -74,79 грн
380,45 грн
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Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
Всего: упаковка (1)
438,11
Экономия: -56,89 грн
381,22 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
Всего: упаковка (1)
431,60
Экономия: -59,04 грн
372,56 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Дашкевича Остафия, 15
Всего: упаковка (1)
419,79
Экономия: -38,99 грн
380,80 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Героев Днепра, 30-А
Всего: упаковка (1)
460,70
Экономия: -83,29 грн
377,41 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Драгоманова, 2
Всего: упаковка (1)
425,50
Экономия: -44,10 грн
381,40 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Европейского Союза, 41-А
Всего: упаковка (1)
410,49
Экономия: -33,19 грн
377,30 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Лятошинского, 18
Всего: упаковка (1)
432,99
Экономия: -55,97 грн
377,02 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бальзака Оноре, 60
Всего: упаковка (1)
433,72
Экономия: -55,51 грн
378,21 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Бажана Николая, 3
Всего: упаковка (1)
396,12
Экономия: -33,43 грн
362,69 грн
Гала аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 48-А
Всего: упаковка (1)
352,10 грн
Сити-фарм
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Открыто Закроется через 05 мин
Киев, просп. Бандеры Степана, 17/1
Всего: упаковка (1)
306,50 грн
Рецепты здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Юности, 6-А
Всего: для шейного массажа (1)
328,70 грн
Гала аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Миропольская, 11
Всего: упаковка (1)
326,80 грн
Будем здоровы вместе
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Чернобыльская, 16/80
Всего: упаковка (1)
326,70 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Житомир, перек. Киевская / Театральная, 7/4
Всего: упаковка (1)
374,19
Экономия: -31,42 грн
342,77 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
Всего: упаковка (1)
406,21
Экономия: -25,77 грн
380,44 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Горишние Плавни, просп. Героев Днепра, 79
Всего: упаковка (1)
416,06
Экономия: -37,97 грн
378,09 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Острог, ул. Гальшки Острожской, 2-Б
Всего: упаковка (1)
416,63
Экономия: -35,35 грн
381,28 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Волочиск, ул. Независимости, 66-А
Всего: упаковка (1)
414,97
Экономия: -37,83 грн
377,14 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 35 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
Всего: упаковка (1)
437,85
Экономия: -58,45 грн
379,40 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, шоссе Донецкое, 4
Всего: упаковка (1)
420,83
Экономия: -39,83 грн
381,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, шоссе Донецкое, 121-М
Всего: для шейного массажа (1)
444,75
Экономия: -63,23 грн
381,52 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Слобожанское, ул. Строителей, 16-Б
Всего: упаковка (1)
364,02
Экономия: -37,94 грн
326,08 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 35 мин
Днепр, ул. Пастера, 2
Всего: упаковка (1)
414,57
Экономия: -37,12 грн
377,45 грн