БАНКИ СУХИЕ ВАКУУМНЫЕ ПОЛИМЕРНО-СТЕКЛЯННЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СТАТИЧЕСКОЙ ИЛИ КИНЕТИЧЕСКОЙ ВАКУУМ-ТЕРАПИИ БВ-01-"АП"-2 для шейного массажа d=33 мм, №2 - Харьков (459825) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 3 аптеках
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Днепр, просп. Науки, 40
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Днепр, ул. Рабочая, 178
Не болей
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