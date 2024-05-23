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БАХИЛЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ TETA 15 мкр. синие, №1 - Одесса (483609) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Екатерининская, 72
Всего: упаковка (50)
3,50 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Космонавтов, 1
Всего: упаковка (47)
3,50 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 22
Всего: упаковка (162)
3,50 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Марсельская, 60
Всего: упаковка (12)
3,50 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Добровольского, 139-Б
Всего: упаковка (3)
3,50 грн
Любимая аптека
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Закрыто Открывается в 08:30
Одесса, ул. Базарная, 19
Всего: упаковка (119)
2,10 грн
В других городах:
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Овидиополь, ул. Шевченко Тараса, 226
Всего: упаковка (70)
3,50 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Сарата, ул. Кристиана Вернера, 95
Всего: упаковка (40)
3,50 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 27/11
Всего: упаковка (46)
3,50 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Александровка, ул. Подзигуна Генерала, 73
Всего: упаковка (50)
3,50 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Херсон, ул. Лавренева, 12
Всего: упаковка (100)
3,50 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Подольск, ул. Соборная, 103
Всего: упаковка (118)
3,50 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Братское, ул. Мира, 88
Всего: упаковка (56)
3,50 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Балта, ул. Любомирская, 199-А
Всего: упаковка (50)
3,50 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Побугское, ул. Первомайская, 31-В
Всего: упаковка (39)
3,50 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Ольшанка, ул. Мира, 36
Всего: упаковка (24)
3,50 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Гайворон, ул. Центральная, 97-М
Всего: упаковка (28)
3,50 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Вийтовка, ул. Соборная, 77
Всего: упаковка (47)
3,50 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:00
Долинская, ул. Центральная, 144
Всего: упаковка (53)
3,50 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Теплик, ул. Стуса Василия, 12
Всего: упаковка (20)
3,50 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Теплик, ул. Независимости, 29
Всего: упаковка (27)
2,15 грн