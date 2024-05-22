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Аргетт обезболивающий пластырь с Лидокаином 10 см х 14 см, №4 - Харьков (925028) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 148 аптеках
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
Всего: упаковка (1)
240,24 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (2)
336,64
Экономия: -37,74 грн
298,90 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Сумская, 6
Всего: упаковка (2)
388,20
Экономия: -104,10 грн
284,10 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (2)
371,70
Экономия: -87,60 грн
284,10 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (2)
323,99
Экономия: -33,96 грн
290,03 грн
Экономная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (2)
294,23 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (2)
329,46
Экономия: -33,43 грн
296,03 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (1)
338,16
Экономия: -51,03 грн
287,13 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Гагарина, 26
Всего: упаковка (1)
323,99
Экономия: -33,96 грн
290,03 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-А
Всего: упаковка (2)
370,00
Экономия: -85,90 грн
284,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (2)
353,70
Экономия: -63,00 грн
290,70 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (2)
350,91
Экономия: -52,09 грн
298,82 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: упаковка (1)
303,84
Экономия: -28,83 грн
275,01 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сумская, 69
Всего: упаковка (1)
277,57 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, перек. Культуры / Тринклера, 6/18
Всего: упаковка (3)
390,90
Экономия: -106,80 грн
284,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Гагарина, 82
Всего: упаковка (1)
311,96
Экономия: -21,19 грн
290,77 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сумская, 73
Всего: упаковка (2)
395,00
Экономия: -110,90 грн
284,10 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, просп. Гагарина, 84
Всего: упаковка (1)
254,70 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Данилевского, 6
Всего: упаковка (1)
326,20
Экономия: -34,59 грн
291,61 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Литературная, 5
Всего: упаковка (1)
367,50
Экономия: -83,40 грн
284,10 грн