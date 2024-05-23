Все аптеки Украины
Медицинские изделияИзделия, применяемые в лечебно-диагностическом процессеРасходные материалыпрочие материалыАргетт обезболивающий пластырь с ЛидокаиномЦены в аптеках

Аргетт обезболивающий пластырь с Лидокаином 10 см х 14 см, №5 - Запорожье (877603) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 214 аптеках
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: 10 см х 14 см (4)
485,00
Экономия: -158,50 грн
326,50 грн
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: упаковка (1)
465,00
Экономия: -138,50 грн
326,50 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Седова, 1
Всего: упаковка (1)
282,35 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (2), 10 см х 14 см (1)
488,01
Экономия: -140,08 грн
347,93 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (2)
456,11
Экономия: -107,43 грн
348,68 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (1)
408,53 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
448,99
Экономия: -46,30 грн
402,69 грн
Аптека интернет цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
465,00
Экономия: -138,50 грн
326,50 грн
Аптека интернет цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (1)
465,00
Экономия: -138,50 грн
326,50 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 148
Всего: упаковка (8), 10 см х 14 см (1)
502,20
Экономия: -100,90 грн
401,30 грн
Аптека бам
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (1)
445,99
Экономия: -43,30 грн
402,69 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: упаковка (1), 10 см х 14 см (4)
345,85 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (3)
476,69
Экономия: -77,66 грн
399,03 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1), 10 см х 14 см (2)
423,70 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: 10 см х 14 см (1)
408,52 грн
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: 10 см х 14 см (4)
465,00
Экономия: -138,50 грн
326,50 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: 10 см х 14 см (4)
455,35
Экономия: -110,36 грн
344,99 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (2), 10 см х 14 см (2)
448,31
Экономия: -104,47 грн
343,84 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (6), 10 см х 14 см (4)
452,80
Экономия: -65,40 грн
387,40 грн
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (1)
515,00
Экономия: -130,00 грн
385,00 грн