Все аптеки Украины
Медицинские изделияИзделия, применяемые в лечебно-диагностическом процессеРасходные материалыпрочие материалыАргетт обезболивающий пластырь с ЛидокаиномЦены в аптеках

Аргетт обезболивающий пластырь с Лидокаином 10 см х 14 см, №5 - Львов (877603) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Львов (адрес не указан)
Доступно в 285 аптеках
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
Всего: упаковка (1)
415,00 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
385,40 грн
Аптека сальве
Подробнее
Открыто Закроется в 00:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (5)
451,40
Экономия: -6,09 грн
445,31 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
419,94
Экономия: -25,04 грн
394,90 грн
Пульс
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
Всего: 10 см х 14 см (3)
385,40 грн
Аптека бам
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: 10 см х 14 см (1)
445,99
Экономия: -43,30 грн
402,69 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Словацкого, 2
Всего: 10 см х 14 см (4)
415,00 грн
Пульс
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
Всего: упаковка (1)
419,30 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 11
Всего: упаковка (5), 10 см х 14 см (2)
543,70
Экономия: -142,40 грн
401,30 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 30
Всего: упаковка (1)
415,00 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: 10 см х 14 см (4)
477,99
Экономия: -75,30 грн
402,69 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (1)
492,99
Экономия: -90,30 грн
402,69 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Львов, просп. Свободы, 33
Всего: упаковка (1)
415,00 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1), 10 см х 14 см (1)
410,06
Экономия: -34,03 грн
376,03 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 5
Всего: упаковка (2), 10 см х 14 см (2)
538,20
Экономия: -136,90 грн
401,30 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (2)
458,01
Экономия: -95,77 грн
362,24 грн
Аптека бам
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (1)
425,99
Экономия: -23,30 грн
402,69 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется через 58 мин
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (2)
497,99
Экономия: -95,30 грн
402,69 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
Всего: упаковка (1)
415,00 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
456,99
Экономия: -54,30 грн
402,69 грн