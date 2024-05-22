Аргетт обезболивающий пластырь с Лидокаином 10 см х 14 см, №5 - Харьков (877603) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 389 аптеках
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Харьков, ул. Руставели Шота, 10
Бажаемо здоровья
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
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Всего: упаковка (2), 10 см х 14 см (4)
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Харьков, просп. Героев Харькова, 99
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Харьков, пл. Конституции, 20
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Харьков, пл. Конституции, 1
1 социальна аптека
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Всего: упаковка (2)
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Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Подорожник
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пл. Конституции, 1
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Всего: упаковка (1), 10 см х 14 см (1)
Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Молочная, 6
Аптека низкие цены №1
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Всего: упаковка (7), 10 см х 14 см (1)
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
Экономная аптека
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Всего: 10 см х 14 см (4)
Открыто Закроется в 19:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Аптека низких цен
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Всего: упаковка (3), 10 см х 14 см (3)
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Аптека оптовых цен
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
Аптека оптовых цен
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Всего: упаковка (2), 10 см х 14 см (3)
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
Аптека 9-1-1
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Всего: упаковка (2), 10 см х 14 см (1)
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Аптека 9-1-1
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Всего: упаковка (1), 10 см х 14 см (4)
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14