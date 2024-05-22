Все аптеки Украины
Медицинские изделияИзделия, применяемые в лечебно-диагностическом процессеРасходные материалыпрочие материалыАргетт обезболивающий пластырь с ЛидокаиномЦены в аптеках

Аргетт обезболивающий пластырь с Лидокаином 10 см х 14 см, №5 - Харьков (877603) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 389 аптеках
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
Всего: 10 см х 14 см (4)
369,15 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
Всего: упаковка (1)
385,40 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (4)
460,64
Экономия: -104,92 грн
355,72 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (2), 10 см х 14 см (4)
373,60 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (1), 10 см х 14 см (1)
469,28
Экономия: -105,43 грн
363,85 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
Всего: упаковка (2)
323,75 грн
Первая аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (6), 10 см х 14 см (3)
387,70 грн
Первая аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: 10 см х 14 см (4)
373,50 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Сумская, 6
Всего: упаковка (2), 10 см х 14 см (1)
555,90
Экономия: -154,60 грн
401,30 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (1), 10 см х 14 см (2)
371,05 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (2)
494,20
Экономия: -107,00 грн
387,20 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (1)
456,99
Экономия: -54,30 грн
402,69 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (1), 10 см х 14 см (1)
371,45 грн
Аптека низкие цены №1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
Всего: упаковка (7), 10 см х 14 см (1)
427,95 грн
Экономная аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: 10 см х 14 см (4)
388,60 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (3), 10 см х 14 см (3)
453,92
Экономия: -107,28 грн
346,64 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
Всего: упаковка (1)
370,60 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
Всего: упаковка (2), 10 см х 14 см (3)
430,95 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (2), 10 см х 14 см (1)
379,80 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
Всего: упаковка (1), 10 см х 14 см (4)
428,40 грн