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Аргетт обезболивающий пластырь с Лидокаином 10 см х 14 см, №5 - Днепр (Днепропетровск) (877603) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 283 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (6)
468,27
Экономия: -107,82 грн
360,45 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (2), 10 см х 14 см (1)
473,15
Экономия: -112,70 грн
360,45 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 53-А
Всего: упаковка (1), 10 см х 14 см (4)
441,80
Экономия: -54,60 грн
387,20 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 34
Всего: упаковка (8)
538,20
Экономия: -136,90 грн
401,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (1), 10 см х 14 см (1)
491,12
Экономия: -122,01 грн
369,11 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 51
Всего: упаковка (1), 10 см х 14 см (3)
465,60
Экономия: -78,40 грн
387,20 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
Всего: упаковка (1), 10 см х 14 см (4)
391,50 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (1)
445,99
Экономия: -43,30 грн
402,69 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Круглосуточно
Днепр, ул. Ближняя, 31
Всего: упаковка (2)
536,90
Экономия: -149,70 грн
387,20 грн
Аптека социальных цен
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Открыто Закроется в 00:00
Днепр, ул. Ближняя, 31
Всего: упаковка (3)
489,50
Экономия: -102,30 грн
387,20 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Новокодацкая, 2
Всего: упаковка (1), 10 см х 14 см (2)
560,00
Экономия: -172,80 грн
387,20 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Коробова, 2
Всего: упаковка (2)
519,60
Экономия: -132,40 грн
387,20 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (1), 10 см х 14 см (1)
451,70
Экономия: -64,39 грн
387,31 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-М
Всего: упаковка (4)
488,70
Экономия: -101,50 грн
387,20 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
Всего: упаковка (1)
418,49 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (1)
456,51
Экономия: -91,63 грн
364,88 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (4), 10 см х 14 см (3)
471,93
Экономия: -84,62 грн
387,31 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (1)
366,60 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (8), 10 см х 14 см (3)
441,80
Экономия: -54,60 грн
387,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: 10 см х 14 см (3)
482,16
Экономия: -94,63 грн
387,53 грн