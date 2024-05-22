АРГЕТТ® ОБЕЗБОЛИВАЮЩИЙ ПЛАСТЫРЬ С ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ 6,5 см х 4,2 см, №5 - Киев (608437) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 600 аптеках
Аптека доброго дня
Подробнее
Всего: упаковка (2), 6,5 см х 4,2 см (1)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 2
Аптека доброго дня
Подробнее
Всего: упаковка (9), 6,5 см х 4,2 см (2)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
Бажаемо здоровья
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 22:00
Киев, пл. Независимости, 1
Аптека оптовых цен
Подробнее
Всего: упаковка (6)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Софиевская, 1/2
Аптека 9-1-1
Подробнее
Всего: упаковка (4), 6,5 см х 4,2 см (1)
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Бажаемо здоровья
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
Аптека 9-1-1
Подробнее
Всего: упаковка (5)
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Аптека доброго дня
Подробнее
Всего: упаковка (5), 6,5 см х 4,2 см (1)
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Прорезная (Шевченковский), 10
Фармация
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
Бажаемо здоровья
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
Фармация
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Аптека доброго дня
Подробнее
Всего: упаковка (10)
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 44
Аптека доброго дня
Подробнее
Всего: упаковка (2), 6,5 см х 4,2 см (4)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Аптека доброго дня
Подробнее
Всего: упаковка (5)
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Чикаленко Евгения, 22-А
Аптека доброго дня
Подробнее
Всего: упаковка (4)
Открыто Закроется в 22:00
Киев, пл. Бессарабская, 7
Аптека 9-1-1
Подробнее
Всего: упаковка (4), 6,5 см х 4,2 см (3)
Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Аптека доброго дня
Подробнее
Всего: упаковка (7)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Гончара Олеся, 28/31
Аптека доброго дня
Подробнее
Всего: упаковка (8), 6,5 см х 4,2 см (1)
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 33/34
Аптека низких цен
Подробнее
Всего: 6,5 см х 4,2 см (4)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
Аптека доброго дня
Подробнее
Всего: упаковка (5), 6,5 см х 4,2 см (4)
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15