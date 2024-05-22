АРГЕТТ® ОБЕЗБОЛИВАЮЩИЙ ПЛАСТЫРЬ С ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ 6,5 см х 4,2 см, №5 - Харьков (608437) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 119 аптеках
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
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Харьков, пл. Конституции, 20
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Харьков, ул. Сумская, 6
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Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
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Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
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Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
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Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
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Харьков, ул. Рождественская, 29-А
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Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
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Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
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Харьков, ул. Матюшенко, 6
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Всего: упаковка (8), 6,5 см х 4,2 см (3)
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Харьков, ул. Сумская, 110
Аптека шар@
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Харьков, ул. Сумская, 71
Бажаемо здоровья
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сумская, 69
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Всего: упаковка (1), 6,5 см х 4,2 см (2)
Открыто Закроется в 19:00
Харьков, перек. Культуры / Тринклера, 6/18
Аптека доброго дня
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Всего: упаковка (1), 6,5 см х 4,2 см (3)
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сумская, 73
Аптека 9-1-1
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Всего: упаковка (2), 6,5 см х 4,2 см (1)
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Харьков, ул. Литературная, 5
Аптека доброго дня
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Всего: упаковка (2)
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Харьков, ул. Литературная, 5
Аптека доброго дня
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Всего: упаковка (3), 6,5 см х 4,2 см (3)
Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Культуры, 8