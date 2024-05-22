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АРГЕТТ® ОБЕЗБОЛИВАЮЩИЙ ПЛАСТЫРЬ С ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ 6,5 см х 4,2 см, №5 - Днепр (Днепропетровск) (608437) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 162 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (2)
148,11
Экономия: -17,91 грн
130,20 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (3)
135,97
Экономия: -9,91 грн
126,06 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 53-А
Всего: упаковка (2), 6,5 см х 4,2 см (3)
149,10
Экономия: -28,40 грн
120,70 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 34
Всего: упаковка (4), 6,5 см х 4,2 см (1)
202,30
Экономия: -75,20 грн
127,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (2)
146,70
Экономия: -17,77 грн
128,93 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 51
Всего: упаковка (4)
159,30
Экономия: -38,60 грн
120,70 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: 6,5 см х 4,2 см (3)
142,50
Экономия: -15,26 грн
127,24 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Круглосуточно
Днепр, ул. Ближняя, 31
Всего: упаковка (1), 6,5 см х 4,2 см (3)
179,20
Экономия: -58,50 грн
120,70 грн
Аптека социальных цен
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Открыто Закроется в 00:00
Днепр, ул. Ближняя, 31
Всего: упаковка (4)
159,40
Экономия: -38,70 грн
120,70 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Новокодацкая, 2
Всего: упаковка (4), 6,5 см х 4,2 см (3)
189,80
Экономия: -69,10 грн
120,70 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Коробова, 2
Всего: упаковка (2), 6,5 см х 4,2 см (3)
160,00
Экономия: -39,30 грн
120,70 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (1), 6,5 см х 4,2 см (3)
143,30
Экономия: -13,10 грн
130,20 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-М
Всего: упаковка (2)
168,60
Экономия: -47,90 грн
120,70 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (1)
143,34
Экономия: -13,14 грн
130,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (1)
155,55
Экономия: -25,20 грн
130,35 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (1)
149,88
Экономия: -19,68 грн
130,20 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (1)
121,77 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (2)
156,60
Экономия: -35,90 грн
120,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: 6,5 см х 4,2 см (3)
151,53
Экономия: -21,33 грн
130,20 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: 6,5 см х 4,2 см (3)
133,41
Экономия: -10,81 грн
122,60 грн