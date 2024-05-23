Все аптеки Украины
Медицинские изделияИзделия, применяемые в лечебно-диагностическом процессеРасходные материалыпрочие материалыАРГЕТТ® ОБЕЗБОЛИВАЮЩИЙ ПЛАСТЫРЬ С ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМЦены в аптеках

АРГЕТТ® ОБЕЗБОЛИВАЮЩИЙ ПЛАСТЫРЬ С ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ 10 см х 12 см, №5 - Запорожье (465678) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 218 аптеках
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (1)
405,00
Экономия: -133,00 грн
272,00 грн
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: упаковка (1)
395,00
Экономия: -123,00 грн
272,00 грн
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: 10 см х 12 см (1)
435,00
Экономия: -163,00 грн
272,00 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Седова, 1
Всего: 10 см х 12 см (1)
284,60 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (2), 10 см х 12 см (1)
434,97
Экономия: -134,67 грн
300,30 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1), 10 см х 12 см (3)
399,55
Экономия: -98,60 грн
300,95 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
399,99
Экономия: -48,77 грн
351,22 грн
Аптека интернет цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (24)
395,00
Экономия: -123,00 грн
272,00 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: 10 см х 12 см (3)
287,65 грн
Аптека интернет цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (1)
395,00
Экономия: -123,00 грн
272,00 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 148
Всего: упаковка (3), 10 см х 12 см (1)
448,70
Экономия: -128,00 грн
320,70 грн
Аптека бам
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (1)
383,99
Экономия: -32,77 грн
351,22 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: упаковка (1), 10 см х 12 см (2)
290,15 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (2)
407,30
Экономия: -54,48 грн
352,82 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: 10 см х 12 см (3)
375,70 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: 10 см х 12 см (1)
356,37 грн
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (2)
395,00
Экономия: -123,00 грн
272,00 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (2), 10 см х 12 см (1)
393,26
Экономия: -107,23 грн
286,03 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1), 10 см х 12 см (3)
391,57
Экономия: -117,20 грн
274,37 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (3), 10 см х 12 см (4)
385,60
Экономия: -60,20 грн
325,40 грн