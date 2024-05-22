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АРГЕТТ® ОБЕЗБОЛИВАЮЩИЙ ПЛАСТЫРЬ С ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ 10 см х 12 см, №5 - Киев (465678) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 1102 аптеках
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (1)
360,99
Экономия: -9,77 грн
351,22 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 2
Всего: упаковка (16), 10 см х 12 см (2)
529,60
Экономия: -209,00 грн
320,60 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (4), 10 см х 12 см (2)
556,80
Экономия: -236,20 грн
320,60 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (1)
336,20 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Софиевская, 1/2
Всего: 10 см х 12 см (4)
343,30 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (17), 10 см х 12 см (3)
316,15 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (2)
311,40 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Прорезная (Шевченковский), 10
Всего: упаковка (14), 10 см х 12 см (1)
531,90
Экономия: -211,30 грн
320,60 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
Всего: упаковка (1)
440,99
Экономия: -89,77 грн
351,22 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
Всего: упаковка (3)
452,50
Экономия: -96,12 грн
356,38 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
Всего: упаковка (2)
344,40 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 42
Всего: упаковка (14)
313,15 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (24), 10 см х 12 см (4)
318,25 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (3)
454,10
Экономия: -115,11 грн
338,99 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 44
Всего: упаковка (5)
556,80
Экономия: -236,20 грн
320,60 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (7), 10 см х 12 см (3)
556,80
Экономия: -236,20 грн
320,60 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Институтская, 16
Всего: упаковка (1)
392,01 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Чикаленко Евгения, 22-А
Всего: упаковка (3)
556,80
Экономия: -236,20 грн
320,60 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, пл. Бессарабская, 7
Всего: упаковка (5), 10 см х 12 см (2)
556,80
Экономия: -236,20 грн
320,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
Всего: упаковка (2)
428,29
Экономия: -132,81 грн
295,48 грн