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АРГЕТТ® ОБЕЗБОЛИВАЮЩИЙ ПЛАСТЫРЬ С ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ 10 см х 12 см, №5 - Днепр (Днепропетровск) (465678) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 289 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (3), 10 см х 12 см (4)
409,87
Экономия: -89,68 грн
320,19 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (5)
373,84
Экономия: -29,10 грн
344,74 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 53-А
Всего: упаковка (3)
430,70
Экономия: -105,40 грн
325,30 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 34
Всего: упаковка (8), 10 см х 12 см (4)
529,60
Экономия: -209,00 грн
320,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (3)
417,10
Экономия: -122,51 грн
294,59 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 51
Всего: упаковка (7), 10 см х 12 см (1)
387,90
Экономия: -62,60 грн
325,30 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
Всего: упаковка (1)
303,60 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (1)
392,99
Экономия: -41,77 грн
351,22 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Круглосуточно
Днепр, ул. Ближняя, 31
Всего: упаковка (2), 10 см х 12 см (1)
518,10
Экономия: -192,80 грн
325,30 грн
Аптека социальных цен
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Открыто Закроется в 00:00
Днепр, ул. Ближняя, 31
Всего: упаковка (4)
387,90
Экономия: -62,60 грн
325,30 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Новокодацкая, 2
Всего: упаковка (2)
549,10
Экономия: -223,80 грн
325,30 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Коробова, 2
Всего: упаковка (1), 10 см х 12 см (4)
494,90
Экономия: -169,60 грн
325,30 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (2)
404,98
Экономия: -83,56 грн
321,42 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-М
Всего: упаковка (6), 10 см х 12 см (4)
463,40
Экономия: -138,10 грн
325,30 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
Всего: 10 см х 12 см (2)
356,37 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (1)
399,38
Экономия: -77,84 грн
321,54 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (1), 10 см х 12 см (4)
428,21
Экономия: -107,08 грн
321,13 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (1)
389,99
Экономия: -38,77 грн
351,22 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (4), 10 см х 12 см (1)
409,18
Экономия: -87,76 грн
321,42 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (4), 10 см х 12 см (4)
430,70
Экономия: -105,40 грн
325,30 грн