Все аптеки Украины
Медицинские изделияКоррекционные и корсетные изделияБандажибандажи компрессионныеБАНДАЖ ЭЛАСТИЧНЫЙ АДГЕЗИВНЫЙ TETA®Цены в аптеках

БАНДАЖ ЭЛАСТИЧНЫЙ АДГЕЗИВНЫЙ TETA® 10 см х 4,5 м, №1 - Одесса (483335) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках
Аптека акс социальная
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 33
Всего: упаковка (2)
131,80 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (2)
115,87 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Петрова Генерала, 33
Всего: упаковка (1)
121,00 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Педагогическая, 23-Б
Всего: упаковка (1)
125,20 грн
Аптека enter
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Королева Академика, 114/1
Всего: упаковка (1)
125,20 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Палия Семена, 68
Всего: упаковка (2)
125,20 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Ойстраха Давида, 1
Всего: упаковка (1)
125,20 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Космонавтов, 104-А/12
Всего: упаковка (2)
116,82 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Вознесенск, ул. Челюскинцев, 17
Всего: упаковка (1)
127,25 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Любашевка, ул. Князя Владимира, 89
Всего: упаковка (1)
115,82 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Измаил, просп. Мира, 7
Всего: упаковка (2)
116,53 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Бобринец, пл. Базарная, 5
Всего: упаковка (2)
116,04 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Теплик, ул. Независимости, 29
Всего: упаковка (1)
132,30
Экономия: -0,52 грн
131,78 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4-А
Всего: упаковка (1)
116,22 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Умань, ул. Шевченко Тараса, 41
Всего: упаковка (1)
115,99 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, м-н 5-й Заречный, 60-Г
Всего: упаковка (2)
115,76 грн
Аптека семейная
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Гайсин, ул. Соборная, 41
Всего: упаковка (1)
126,48
Экономия: -2,20 грн
124,28 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Желтые Воды, ул. Героев Чернобыля, 35-Б
Всего: упаковка (2)
115,96 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Желтые Воды, бульв. Свободы, 49-В
Всего: упаковка (2)
116,76 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Желтые Воды, ул. Героев Украины, 20
Всего: упаковка (2)
116,93 грн