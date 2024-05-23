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БАНДАЖ ЭЛАСТИЧНЫЙ АДГЕЗИВНЫЙ TETA® 7,5 см х 4,5 м, №1 - Запорожье (483334) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (1)
86,54 грн
В других городах:
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (2)
85,81 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Европейский, 4
Всего: упаковка (1)
86,53 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Квитки Цисык, 9-А
Всего: упаковка (2)
86,42 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Новомосковск, ул. Сучкова, 34
Всего: упаковка (2)
86,83 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, м-н 5-й Заречный, 60-Г
Всего: упаковка (2)
86,38 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Желтые Воды, ул. Героев Украины, 20
Всего: упаковка (1)
86,38 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Желтые Воды, бульв. Свободы, 49-В
Всего: упаковка (1)
86,24 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Желтые Воды, ул. Героев Чернобыля, 35-Б
Всего: упаковка (2)
85,67 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Онуфриевка, ул. Центральная, 10
Всего: упаковка (2)
85,74 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Первомайский, м-н 1/2, 48
Всего: упаковка (1)
85,90 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 07:00
Новая Водолага, пер. Кооперативный, 1
Всего: упаковка (2)
85,73 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Глобино, ул. Виноградная, 11
Всего: упаковка (1)
86,60 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Бобринец, пл. Базарная, 5
Всего: упаковка (2)
86,28 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4-А
Всего: упаковка (1)
85,89 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Малиновка, ул. Ткаченко, 2-А
Всего: упаковка (2)
86,02 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 177
Всего: упаковка (2)
86,60 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 165-Б
Всего: упаковка (1)
86,05 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 153
Всего: упаковка (1)
86,04 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 136
Всего: упаковка (2)
85,65 грн