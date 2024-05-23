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БАНДАЖ ЭЛАСТИЧНЫЙ АДГЕЗИВНЫЙ TETA® 7,5 см х 4,5 м, №1 - Одесса (483334) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (1)
81,67 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 86
Всего: упаковка (1)
97,80 грн
Аптека enter
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Среднефонтанская, 34-А
Всего: упаковка (2)
97,80 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Космонавтов, 33
Всего: упаковка (1)
97,80 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Небесной Сотни, 10
Всего: упаковка (1)
97,80 грн
Аптека enter
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Королева Академика, 114/1
Всего: упаковка (1)
97,80 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Палия Семена, 68
Всего: упаковка (1)
97,80 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Заболотного Академика, 31
Всего: упаковка (1)
97,80 грн
В других городах:
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Иличанка, ул. Школьная, 43
Всего: упаковка (1)
97,80 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Любашевка, ул. Князя Владимира, 89
Всего: упаковка (2)
86,66 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Измаил, просп. Мира, 7
Всего: упаковка (1)
85,69 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Бобринец, пл. Базарная, 5
Всего: упаковка (2)
86,28 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4-А
Всего: упаковка (1)
85,89 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Умань, ул. Шевченко Тараса, 41
Всего: упаковка (2)
85,90 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, м-н 5-й Заречный, 60-Г
Всего: упаковка (2)
86,38 грн
Аптека семейная
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Закрыто Открывается в 08:00
Гайсин, ул. Соборная, 41
Всего: упаковка (1)
113,22
Экономия: -0,12 грн
113,10 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Желтые Воды, ул. Героев Чернобыля, 35-Б
Всего: упаковка (2)
85,67 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Желтые Воды, бульв. Свободы, 49-В
Всего: упаковка (1)
86,24 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Желтые Воды, ул. Героев Украины, 20
Всего: упаковка (1)
86,38 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Городище, ул. Мира, 103
Всего: упаковка (1)
112,81
Экономия: -0,20 грн
112,61 грн