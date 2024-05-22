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БАНДАЖ ЭЛАСТИЧНЫЙ АДГЕЗИВНЫЙ TETA® 7,5 см х 4,5 м, №1 - Киев (483334) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 10 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (1)
86,84 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (1)
100,82 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
Всего: упаковка (1)
85,73 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
Всего: упаковка (1)
86,34 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
Всего: упаковка (1)
100,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Довженко Александра, 1
Всего: упаковка (1)
86,73 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Голосеевская, 13
Всего: упаковка (1)
86,26 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Черных Запорожцев, 20-Б
Всего: упаковка (1)
86,81 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Оболонский, 22-В
Всего: упаковка (1)
86,31 грн
Йод
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Алма-Атинская, 2-Б
Всего: упаковка (2)
114,94
Экономия: -0,63 грн
114,31 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Петропавловская Борщаговка, ул. Львовская, 1-А
Всего: упаковка (2)
86,07 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Софиевская Борщаговка, ул. Соборная, 105/7
Всего: упаковка (2)
86,14 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Ворзель, ул. Европейская, 10
Всего: упаковка (1)
85,84 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 79-В
Всего: упаковка (2)
85,88 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Брусилов, ул. Митрополита Илариона, 36-А
Всего: упаковка (1)
114,52
Экономия: -0,23 грн
114,29 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Ракитное, ул. Вокзальная, 68
Всего: упаковка (1)
86,83 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:30
Мироновка, ул. Победы, 6
Всего: упаковка (2)
86,30 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Нежин, пл. Заньковецкой Марии, 4
Всего: упаковка (2)
86,65 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Славутич, просп. Независимости, 5
Всего: упаковка (2)
86,45 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 85
Всего: упаковка (2)
86,58 грн