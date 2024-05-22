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БАНДАЖ ЭЛАСТИЧНЫЙ АДГЕЗИВНЫЙ TETA® 7,5 см х 4,5 м, №1 - Харьков (483334) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 27 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (2)
86,83 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
Всего: упаковка (2)
86,07 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (2)
86,21 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Матюшенко, 6
Всего: упаковка (1)
86,10 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сумская, 110
Всего: упаковка (1)
86,75 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Науки, 9
Всего: упаковка (1)
86,81 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Павлова Академика, 44-Б
Всего: упаковка (2)
86,43 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Космическая, 25
Всего: упаковка (2)
86,03 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 136
Всего: упаковка (2)
85,65 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, просп. Гагарина, 165-Б
Всего: упаковка (1)
86,05 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 153
Всего: упаковка (1)
86,04 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Гагарина, 177
Всего: упаковка (2)
86,60 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Науки, 64
Всего: упаковка (2)
85,94 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 18:30
Харьков, ул. Балакирева, 17-Г
Всего: упаковка (2)
86,05 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 144-Ж
Всего: упаковка (2)
85,74 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 190/1
Всего: упаковка (2)
85,89 грн
Аптека ваш консультант
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Юбилейный, 57/106
Всего: упаковка (1)
85,80 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Героев Труда, 9
Всего: упаковка (2)
86,84 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Людвига Свободы, 31
Всего: упаковка (2)
86,60 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, шоссе Салтовское, 248
Всего: упаковка (1)
86,47 грн