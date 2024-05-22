Все аптеки Украины
Медицинские изделияКоррекционные и корсетные изделияБандажибандажи компрессионныеБАНДАЖ ЭЛАСТИЧНЫЙ АДГЕЗИВНЫЙ TETA®Цены в аптеках

БАНДАЖ ЭЛАСТИЧНЫЙ АДГЕЗИВНЫЙ TETA® 7,5 см х 4,5 м, №1 - Днепр (Днепропетровск) (483334) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, бульв. Европейский, 4
Всего: упаковка (1)
86,53 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (2)
85,81 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Квитки Цисык, 9-А
Всего: упаковка (2)
86,42 грн
В других городах:
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Новомосковск, ул. Сучкова, 34
Всего: упаковка (2)
86,83 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (1)
86,54 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Желтые Воды, ул. Героев Украины, 20
Всего: упаковка (1)
86,38 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Желтые Воды, бульв. Свободы, 49-В
Всего: упаковка (1)
86,24 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Желтые Воды, ул. Героев Чернобыля, 35-Б
Всего: упаковка (2)
85,67 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Кривой Рог, м-н 5-й Заречный, 60-Г
Всего: упаковка (2)
86,38 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Онуфриевка, ул. Центральная, 10
Всего: упаковка (2)
85,74 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Первомайский, м-н 1/2, 48
Всего: упаковка (1)
85,90 грн
Аптека низкие цены №1
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Новая Водолага, пер. Кооперативный, 1
Всего: упаковка (2)
85,73 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Глобино, ул. Виноградная, 11
Всего: упаковка (1)
86,60 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Гагарина, 177
Всего: упаковка (2)
86,60 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Харьков, просп. Гагарина, 165-Б
Всего: упаковка (1)
86,05 грн
Аптека низкие цены №1
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 153
Всего: упаковка (1)
86,04 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 136
Всего: упаковка (2)
85,65 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
Всего: упаковка (2)
86,07 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (2)
86,21 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (2)
86,83 грн