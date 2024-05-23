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БАНДАЖ ЭЛАСТИЧНЫЙ АДГЕЗИВНЫЙ TETA® 5 см х 4,5 м, №1 - Одесса (483332) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пастера, 36
Всего: упаковка (1)
70,40 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Одесса, ул. Преображенская, 42
Всего: упаковка (1)
62,28 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (1)
61,90 грн
Аптека enter
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Королева Академика, 114/1
Всего: упаковка (1)
70,40 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Заболотного Академика, 54/2
Всего: упаковка (1)
70,40 грн
В других городах:
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Авангард, ул. Спрейса Василия, 3
Всего: упаковка (1)
70,40 грн
Аптека enter
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Закрыто Открывается в 09:00
Крыжановка, ул. Бочарова Генерала, 62
Всего: упаковка (1)
70,40 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Иличанка, ул. Школьная, 43
Всего: упаковка (1)
70,40 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Любашевка, ул. Князя Владимира, 89
Всего: упаковка (2)
62,33 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Умань, ул. Шевченко Тараса, 41
Всего: упаковка (1)
70,12 грн
Аптека семейная
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Закрыто Открывается в 08:00
Гайсин, ул. Соборная, 41
Всего: упаковка (1)
70,86
Экономия: -0,73 грн
70,13 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Желтые Воды, ул. Героев Чернобыля, 35-Б
Всего: упаковка (1)
62,09 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Желтые Воды, ул. Героев Украины, 20
Всего: упаковка (1)
70,23 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Городище, ул. Мира, 103
Всего: упаковка (1)
70,79 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Онуфриевка, ул. Центральная, 10
Всего: упаковка (1)
62,23 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Мурованые Куриловцы, перек. Единства / Соборна, 1/131
Всего: упаковка (1)
58,92
Экономия: -0,34 грн
58,58 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Смелянская, 45
Всего: упаковка (1)
62,40 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Мироновка, ул. Победы, 6
Всего: упаковка (1)
62,49 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ракитное, ул. Вокзальная, 68
Всего: упаковка (1)
62,43 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Новая Ушица, ул. Подольская, 15/1
Всего: упаковка (2)
54,66
Экономия: -0,63 грн
54,03 грн