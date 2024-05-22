БАНДАЖ ЭЛАСТИЧНЫЙ АДГЕЗИВНЫЙ TETA® 5 см х 4,5 м, №1 - Киев (483332) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 7 аптеках
Аптека 9-1-1
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Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
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Всего: упаковка (1)
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Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Довженко Александра, 1
Йод
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Открыто Закроется в 20:50
Киев, ул. Мишуги Александра, 3-В
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Киев, ул. Руденко Ларисы, 6-А
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Петропавловская Борщаговка, ул. Львовская, 1-А
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Софиевская Борщаговка, ул. Соборная, 105/7
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Борисполь, ул. Киевский Шлях, 79-В
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Брусилов, ул. Митрополита Илариона, 36-А
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Ракитное, ул. Вокзальная, 68
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Мироновка, ул. Победы, 6
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Чернигов, просп. Победы, 85
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Житомир, ул. Большая Бердичевская, 47
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Житомир, ул. Кочерги Ивана, 3
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Открыто Закроется в 21:00
Житомир, перек. Киевская / Театральная, 7/4
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Городище, ул. Мира, 103
Здорова родина
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Коростень, ул. Шевченко, 78
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Казатин, ул. Героев Майдана, 14