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БАНДАЖ ЭЛАСТИЧНЫЙ АДГЕЗИВНЫЙ TETA® 5 см х 4,5 м, №1 - Киев (483332) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (2)
64,57 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
Всего: упаковка (1)
69,97 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
Всего: упаковка (1)
62,39 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
Всего: упаковка (1)
69,57 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Довженко Александра, 1
Всего: упаковка (1)
62,10 грн
Йод
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Открыто Закроется в 20:50
Киев, ул. Мишуги Александра, 3-В
Всего: упаковка (1)
80,12 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Руденко Ларисы, 6-А
Всего: упаковка (3)
79,42 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Петропавловская Борщаговка, ул. Львовская, 1-А
Всего: упаковка (1)
70,13 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Софиевская Борщаговка, ул. Соборная, 105/7
Всего: упаковка (1)
70,26 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 79-В
Всего: упаковка (1)
70,44 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Брусилов, ул. Митрополита Илариона, 36-А
Всего: упаковка (2)
79,94 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Ракитное, ул. Вокзальная, 68
Всего: упаковка (1)
62,43 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:30
Мироновка, ул. Победы, 6
Всего: упаковка (1)
62,49 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 85
Всего: упаковка (1)
62,54 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Житомир, ул. Большая Бердичевская, 47
Всего: упаковка (2)
52,48 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Житомир, ул. Кочерги Ивана, 3
Всего: упаковка (1)
79,90 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Житомир, перек. Киевская / Театральная, 7/4
Всего: упаковка (1)
68,50 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Городище, ул. Мира, 103
Всего: упаковка (1)
71,05
Экономия: -0,31 грн
70,74 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Коростень, ул. Шевченко, 78
Всего: упаковка (1)
79,02 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Казатин, ул. Героев Майдана, 14
Всего: упаковка (1)
52,54 грн