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БИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ TETA® СРЕДНЕЙ РАСТЯЖИМОСТИ 8 см х 5 м, №1 - Одесса (486864) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Любимая аптека
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Закрыто Открывается в 08:30
Одесса, ул. Базарная, 19
Всего: упаковка (1)
139,90 грн
В других городах:
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Теплик, ул. Независимости, 29
Всего: упаковка (1)
124,06
Экономия: -0,31 грн
123,75 грн
Аптека семейная
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Закрыто Открывается в 08:00
Гайсин, ул. Соборная, 41
Всего: упаковка (2)
140,42 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Томашполь, ул. Гаврилюка Игоря, 1
Всего: упаковка (2)
141,28 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Брацлав, ул. Независимости, 3
Всего: упаковка (2)
142,17 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Могилев-Подольский, ул. Ставиская, 24
Всего: упаковка (1)
137,53 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Немиров, ул. Шевченко Тараса, 26
Всего: упаковка (2)
124,11 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Городище, ул. Мира, 103
Всего: упаковка (1)
142,56
Экономия: -0,28 грн
142,28 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Смела, ул. Соборная, 91-Б/4
Всего: упаковка (1)
139,56 грн
Йод
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Закрыто Открывается в 08:00
Сокиряны, ул. Грушевского, 1-А
Всего: упаковка (3)
141,30
Экономия: -0,15 грн
141,15 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Новоднестровск, м-н Молодежный, 7
Всего: упаковка (1)
139,85
Экономия: -1,30 грн
138,55 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Новоднестровск, м-н Диброва, 15
Всего: упаковка (2)
142,58 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, просп. Победы, 16
Всего: упаковка (1)
141,64 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Мурованые Куриловцы, ул. Независимости, 87
Всего: упаковка (1)
140,75
Экономия: -0,10 грн
140,65 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Черновола Вячеслава, 118
Всего: упаковка (1)
139,68 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Мурованые Куриловцы, перек. Единства / Соборна, 1/131
Всего: упаковка (1)
142,40
Экономия: -0,02 грн
142,38 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Чехова, 101
Всего: упаковка (1)
140,08 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Жмеринка, ул. Соборная, 2
Всего: упаковка (1)
139,22 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Новопречистенская, 55
Всего: упаковка (1)
142,29
Экономия: -1,36 грн
140,93 грн
Йод
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Благовестная, 182
Всего: упаковка (1)
140,05
Экономия: -0,17 грн
139,88 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Небесной Сотни, 59/2
Всего: упаковка (1)
140,74
Экономия: -0,23 грн
140,51 грн