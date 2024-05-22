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БИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ TETA® СРЕДНЕЙ РАСТЯЖИМОСТИ 8 см х 5 м, №1 - Львов (486864) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 15 аптеках
Аптека сальве
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Открыто Закроется через 17 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
142,50
Экономия: -1,29 грн
141,21 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Химическая, 4
Всего: упаковка (1)
141,21 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 111-А
Всего: упаковка (1)
139,41 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Литвиненко, 4
Всего: упаковка (1)
139,21
Экономия: -0,46 грн
138,75 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Владимира Великого, 59-А
Всего: упаковка (1)
139,38
Экономия: -0,30 грн
139,08 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Мазепы, 24
Всего: упаковка (2)
141,81
Экономия: -0,88 грн
140,93 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Героев УПА, 76
Всего: упаковка (1)
105,20 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 173
Всего: упаковка (1)
94,60 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Угорская, 12
Всего: упаковка (1)
94,60 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Угорская, 12
Всего: упаковка (1)
93,00 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Широкая, 96-А
Всего: упаковка (1)
95,40 грн
Аптека 3и
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Открыто Круглосуточно
Львов, ул. Городоцкая, 212
Всего: упаковка (1)
95,40 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Творческая, 46
Всего: упаковка (1)
100,30 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Зеленая, 269-М
Всего: упаковка (1)
88,90 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Драгана, 1
Всего: упаковка (1)
93,00 грн
В других городах:
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Зимняя Вода, ул. Гоголя, 1-А
Всего: упаковка (1)
141,61 грн
Аптека сальве
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Закрыто Открывается в 09:00
Брюховичи, ул. Львовская, 23-А
Всего: упаковка (1)
140,50 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Дубляны, ул. Шевченко Тараса, 22
Всего: упаковка (1)
141,04
Экономия: -0,22 грн
140,82 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Рудно, ул. Огиенко Ивана, 1
Всего: упаковка (1)
139,46
Экономия: -1,95 грн
137,51 грн
Аптека сальве
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Закрыто Открывается в 08:00
Жолква, ул. Львовская, 76-А
Всего: упаковка (4)
142,45 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Городок, ул. Перемышльская, 2
Всего: упаковка (1)
95,91 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Комарно, пл. Франко Ивана, 8
Всего: упаковка (2)
138,62
Экономия: -0,96 грн
137,66 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменка-Бугская, ул. Независимости, 26
Всего: упаковка (2)
142,40
Экономия: -0,36 грн
142,04 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Новый Роздол, просп. Шевченко Тараса, 15/3
Всего: упаковка (1)
141,44 грн
Семейная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Новый Роздол, просп. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (1)
123,86
Экономия: -0,20 грн
123,66 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Новый Роздол, просп. Шевченко Тараса, 32
Всего: упаковка (1)
138,45 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Великие Мосты, ул. Львовская, 66
Всего: упаковка (1)
123,48 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Судовая Вишня, пл. Франко Ивана, 1
Всего: упаковка (1)
140,23 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:30
Ходоров, ул. Хмельницкого Богдана, 65/1
Всего: упаковка (1)
140,05 грн