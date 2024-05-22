Все аптеки Украины
Медицинские изделияПеревязочные средстваБинтыбинты эластичныебинты прочие эластичныеБИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ TETA® СРЕДНЕЙ РАСТЯЖИМОСТИЦены в аптеках

БИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ TETA® СРЕДНЕЙ РАСТЯЖИМОСТИ 8 см х 5 м, №1 - Киев (486864) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Киев (адрес не указан)
Доступно в 15 аптеках
Фармация
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Липковского Василия, 27/5
Всего: упаковка (2)
152,20
Экономия: -44,61 грн
107,59 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется через 45 мин
Киев, бульв. Чоколовский, 9/13
Всего: упаковка (1)
142,79 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется через 45 мин
Киев, ул. Днепровская Набережная, 13
Всего: упаковка (1)
123,75
Экономия: -0,58 грн
123,17 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется через 45 мин
Киев, ул. Малышко Андрея, 3
Всего: упаковка (1)
139,66
Экономия: -1,02 грн
138,64 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется через 45 мин
Киев, просп. Красной Калины, 5
Всего: упаковка (1)
139,62 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется через 45 мин
Киев, ул. Кибальчича Николая, 19-В
Всего: упаковка (1)
122,98 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется через 45 мин
Киев, просп. Оболонский, 21
Всего: упаковка (1)
138,97 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется через 45 мин
Киев, ул. Закревского Николая, 21
Всего: упаковка (1)
123,61
Экономия: -1,79 грн
121,82 грн
Йод
Подробнее
Открыто Закроется через 45 мин
Киев, ул. Алма-Атинская, 2-Б
Всего: упаковка (1)
138,83 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется через 45 мин
Киев, просп. Берестейский, 100-А
Всего: упаковка (1)
140,17 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется через 45 мин
Киев, ул. Ревуцкого, 6
Всего: упаковка (1)
139,72 грн
Йод
Подробнее
Открыто Закроется через 35 мин
Киев, ул. Мишуги Александра, 3-В
Всего: упаковка (1)
132,67 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется через 45 мин
Киев, ул. Руденко Ларисы, 6-А
Всего: упаковка (1)
139,32
Экономия: -0,27 грн
139,05 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется через 45 мин
Киев, ул. Львовская, 22
Всего: упаковка (1)
140,09
Экономия: -0,02 грн
140,07 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется через 45 мин
Киев, ул. Братства тарасовцев, 9/3
Всего: упаковка (4)
139,20 грн
В других городах:
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется через 45 мин
Бровары, ул. Киевская, 243
Всего: упаковка (1)
142,13 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется через 45 мин
Гора, ул. Центральная, 20-А
Всего: упаковка (1)
140,72
Экономия: -0,49 грн
140,23 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется через 45 мин
Фастов, ул. Соборная, 18
Всего: упаковка (1)
138,66 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется через 45 мин
Брусилов, ул. Митрополита Илариона, 36-А
Всего: упаковка (1)
141,89 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется в 00:00
Сквира, ул. Киевская, 12
Всего: упаковка (6)
142,68
Экономия: -0,89 грн
141,79 грн