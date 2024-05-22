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БИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ TETA® СРЕДНЕЙ РАСТЯЖИМОСТИ 8 см х 4 м, №1 - Львов (486863) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 111-А
Всего: упаковка (1)
115,33 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Литвиненко, 4
Всего: упаковка (2)
115,83
Экономия: -1,79 грн
114,04 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 223
Всего: упаковка (1)
113,90 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Героев УПА, 76
Всего: упаковка (1)
87,00 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Широкая, 96-А
Всего: упаковка (1)
78,90 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Щирецкая, 36
Всего: упаковка (1)
89,00 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Пасечная, 90
Всего: упаковка (1)
87,00 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Зеленая, 269-М
Всего: упаковка (1)
73,50 грн
В других городах:
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Зимняя Вода, ул. Гоголя, 1-А
Всего: упаковка (1)
115,77 грн
Аптека сальве
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Закрыто Открывается в 09:00
Брюховичи, ул. Львовская, 23-А
Всего: упаковка (1)
102,60
Экономия: -0,76 грн
101,84 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Дубляны, ул. Шевченко Тараса, 22
Всего: упаковка (1)
116,89 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Рудно, ул. Огиенко Ивана, 1
Всего: упаковка (1)
116,75 грн
Аптека сальве
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Закрыто Открывается в 08:00
Жолква, ул. Львовская, 76-А
Всего: упаковка (2)
114,90
Экономия: -0,06 грн
114,84 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Городок, ул. Перемышльская, 2
Всего: упаковка (1)
79,56 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Комарно, пл. Франко Ивана, 8
Всего: упаковка (1)
115,80
Экономия: -0,58 грн
115,22 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Новый Роздол, просп. Шевченко Тараса, 15/3
Всего: упаковка (1)
117,03 грн
Семейная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Новый Роздол, просп. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (1)
115,35
Экономия: -0,03 грн
115,32 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Новый Роздол, просп. Шевченко Тараса, 32
Всего: упаковка (1)
117,84 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Великие Мосты, ул. Львовская, 66
Всего: упаковка (1)
115,47
Экономия: -0,12 грн
115,35 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Судовая Вишня, пл. Франко Ивана, 1
Всего: упаковка (1)
118,04 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:30
Ходоров, ул. Хмельницкого Богдана, 65/1
Всего: упаковка (1)
102,01
Экономия: -0,66 грн
101,35 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Новый Калинов, пл. Авиации, 1
Всего: упаковка (2)
115,33
Экономия: -1,17 грн
114,16 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Рогатин, ул. Черновола Вячеслава, 9
Всего: упаковка (1)
114,64 грн
Семейная аптека
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Открыто Закроется через 17 мин
Рогатин, ул. Черновола Вячеслава, 9
Всего: упаковка (1)
116,41 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Золочев, ул. Шашкевича, 4
Всего: упаковка (1)
114,35 грн