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БИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ TETA® СРЕДНЕЙ РАСТЯЖИМОСТИ 8 см х 4 м, №1 - Киев (486863) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 15 аптеках
Здорова родина
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Открыто Закроется через 46 мин
Киев, бульв. Чоколовский, 9/13
Всего: упаковка (1)
115,84 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 46 мин
Киев, ул. Днепровская Набережная, 13
Всего: упаковка (1)
115,34
Экономия: -1,63 грн
113,71 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 46 мин
Киев, ул. Малышко Андрея, 3
Всего: упаковка (1)
117,33 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 46 мин
Киев, просп. Красной Калины, 5
Всего: упаковка (1)
117,32
Экономия: -0,99 грн
116,33 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 46 мин
Киев, ул. Кибальчича Николая, 19-В
Всего: упаковка (1)
115,84 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 46 мин
Киев, просп. Оболонский, 21
Всего: упаковка (1)
117,90
Экономия: -0,14 грн
117,76 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 46 мин
Киев, ул. Закревского Николая, 21
Всего: упаковка (1)
101,75
Экономия: -0,89 грн
100,86 грн
Йод
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Открыто Закроется через 46 мин
Киев, ул. Алма-Атинская, 2-Б
Всего: упаковка (1)
115,40 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 46 мин
Киев, просп. Берестейский, 100-А
Всего: упаковка (1)
115,64
Экономия: -0,21 грн
115,43 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 46 мин
Киев, ул. Ревуцкого, 6
Всего: упаковка (1)
117,99
Экономия: -0,33 грн
117,66 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 46 мин
Киев, просп. Григоренко Петра, 32-Д
Всего: упаковка (1)
117,94 грн
Йод
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Открыто Закроется через 36 мин
Киев, ул. Мишуги Александра, 3-В
Всего: упаковка (1)
110,61
Экономия: -0,17 грн
110,44 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 46 мин
Киев, ул. Руденко Ларисы, 6-А
Всего: упаковка (1)
115,85
Экономия: -0,84 грн
115,01 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 46 мин
Киев, ул. Львовская, 22
Всего: упаковка (1)
117,49 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 46 мин
Киев, ул. Братства тарасовцев, 9/3
Всего: упаковка (1)
114,05
Экономия: -0,37 грн
113,68 грн
В других городах:
Здорова родина
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Открыто Закроется через 46 мин
Бровары, ул. Киевская, 243
Всего: упаковка (1)
114,26 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 46 мин
Гора, ул. Центральная, 20-А
Всего: упаковка (1)
114,39 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 46 мин
Фастов, ул. Соборная, 18
Всего: упаковка (2)
115,65
Экономия: -0,46 грн
115,19 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 46 мин
Брусилов, ул. Митрополита Илариона, 36-А
Всего: упаковка (1)
117,87 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 46 мин
Сквира, ул. Соборная, 19
Всего: упаковка (1)
118,00 грн