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БИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ TETA® СРЕДНЕЙ РАСТЯЖИМОСТИ 8 см х 3 м, №1 - Львов (486862) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 10 аптеках
Аптека сальве
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Открыто Закроется через 17 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
83,08
Экономия: -0,49 грн
82,59 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Химическая, 4
Всего: упаковка (1)
83,34
Экономия: -0,74 грн
82,60 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 111-А
Всего: упаковка (1)
82,24 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Литвиненко, 4
Всего: упаковка (1)
82,14
Экономия: -0,92 грн
81,22 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Зеленая, 115
Всего: упаковка (1)
82,26 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 223
Всего: упаковка (1)
82,09
Экономия: -0,28 грн
81,81 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Владимира Великого, 59-А
Всего: упаковка (1)
83,70 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кульпарковская, 172-А
Всего: упаковка (1)
72,82
Экономия: -0,23 грн
72,59 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Мазепы, 24
Всего: упаковка (1)
73,00
Экономия: -1,36 грн
71,64 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Щирецкая, 36
Всего: упаковка (1)
64,30 грн
В других городах:
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Зимняя Вода, ул. Гоголя, 1-А
Всего: упаковка (2)
81,63
Экономия: -0,78 грн
80,85 грн
Аптека сальве
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Закрыто Открывается в 09:00
Брюховичи, ул. Львовская, 23-А
Всего: упаковка (1)
83,49 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Дубляны, ул. Шевченко Тараса, 22
Всего: упаковка (1)
83,25
Экономия: -0,38 грн
82,87 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Рудно, ул. Огиенко Ивана, 1
Всего: упаковка (2)
83,97 грн
Аптека сальве
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Закрыто Открывается в 08:00
Жолква, ул. Львовская, 76-А
Всего: упаковка (6)
83,75
Экономия: -0,02 грн
83,73 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Городок, ул. Перемышльская, 2
Всего: упаковка (1)
72,65 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Комарно, пл. Франко Ивана, 8
Всего: упаковка (1)
81,90 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Новый Роздол, просп. Шевченко Тараса, 15/3
Всего: упаковка (1)
83,74 грн
Семейная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Новый Роздол, просп. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (1)
82,09
Экономия: -0,11 грн
81,98 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Новый Роздол, просп. Шевченко Тараса, 32
Всего: упаковка (2)
83,96 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Перемышляны, ул. Галицкая, 45
Всего: упаковка (1)
83,65
Экономия: -0,51 грн
83,14 грн