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БИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ TETA® СРЕДНЕЙ РАСТЯЖИМОСТИ 8 см х 3 м, №1 - Киев (486862) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 13 аптеках
Здорова родина
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Открыто Закроется через 46 мин
Киев, бульв. Чоколовский, 9/13
Всего: упаковка (1)
81,37 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 46 мин
Киев, ул. Радужная, 25
Всего: упаковка (1)
82,35 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 46 мин
Киев, ул. Днепровская Набережная, 13
Всего: упаковка (1)
82,11
Экономия: -0,63 грн
81,48 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 46 мин
Киев, просп. Красной Калины, 5
Всего: упаковка (1)
81,92 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 46 мин
Киев, ул. Кибальчича Николая, 19-В
Всего: упаковка (1)
84,04 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 46 мин
Киев, просп. Оболонский, 21
Всего: упаковка (1)
81,73
Экономия: -0,60 грн
81,13 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 46 мин
Киев, ул. Закревского Николая, 21
Всего: упаковка (1)
82,16 грн
Йод
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Открыто Закроется через 46 мин
Киев, ул. Алма-Атинская, 2-Б
Всего: упаковка (1)
72,03 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 46 мин
Киев, ул. Ревуцкого, 6
Всего: упаковка (1)
83,55 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 46 мин
Киев, просп. Григоренко Петра, 32-Д
Всего: упаковка (1)
81,88
Экономия: -0,92 грн
80,96 грн
Йод
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Открыто Закроется через 36 мин
Киев, ул. Мишуги Александра, 3-В
Всего: упаковка (1)
78,38 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 46 мин
Киев, ул. Руденко Ларисы, 6-А
Всего: упаковка (1)
82,46 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 46 мин
Киев, ул. Братства тарасовцев, 9/3
Всего: упаковка (2)
83,11
Экономия: -0,03 грн
83,08 грн
В других городах:
Здорова родина
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Открыто Закроется через 46 мин
Бровары, ул. Киевская, 243
Всего: упаковка (1)
83,99
Экономия: -1,35 грн
82,64 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 46 мин
Фастов, ул. Соборная, 18
Всего: упаковка (1)
82,45
Экономия: -0,70 грн
81,75 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 00:00
Сквира, ул. Киевская, 12
Всего: упаковка (10)
83,68 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 46 мин
Сквира, ул. Соборная, 19
Всего: упаковка (2)
83,44 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 46 мин
Черняхов, ул. Юлиана Мовчана, 16
Всего: упаковка (2)
83,05
Экономия: -0,28 грн
82,77 грн
Йод
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Открыто Закроется через 46 мин
Житомир, ул. Огиенко Ивана, 1/34
Всего: упаковка (1)
81,96 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 46 мин
Житомир, ул. Киевская, 55
Всего: упаковка (1)
82,15
Экономия: -0,03 грн
82,12 грн