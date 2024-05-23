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БИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ TETA® СРЕДНЕЙ РАСТЯЖИМОСТИ 8 см х 2 м, №1 - Одесса (486861) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Любимая аптека
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Закрыто Открывается в 08:30
Одесса, ул. Базарная, 19
Всего: упаковка (2)
59,90 грн
В других городах:
Аптеки украины
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Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Гончара Олеся, 27-А
Всего: упаковка (4)
57,00 грн
Социальная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Волочиск, ул. Независимости, 17
Всего: упаковка (4)
54,30 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Долина, пл. Сечевых Стрельцов, 1
Всего: упаковка (4)
60,28 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:30
Николаев, ул. Веселиновская, 10
Всего: упаковка (1)
53,00 грн
Семейная аптека
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Закрыто Открывается в 07:30
Никополь, ул. Патриотов Украины, 156/19
Всего: упаковка (2)
65,00 грн
Сидус
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Закрыто Открывается в 08:00
Залещики, ул. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (1)
37,10 грн
Ирфарм
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Закрыто Открывается в 07:00
Коростышев, ул. Шевченко, 40
Всего: упаковка (1)
55,00 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Залещики, ул. Бандеры Степана, 94-В
Всего: упаковка (1)
52,10 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 09:00
Верховина, ул. Невестюка, 2
Всего: упаковка (1)
63,90 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 07:30
Тернополь, ул. Бродовская, 5
Всего: упаковка (3)
54,50 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Жидачов, ул. Кобзарева, 3
Всего: упаковка (1)
41,30 грн
Сидус
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Закрыто Открывается в 08:00
Меденичи, ул. Дрогобычская, 3-А
Всего: упаковка (1)
37,50 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Антонича, 10
Всего: упаковка (1)
44,10 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 09:00
Подгородцы, ул. Бандеры Степана, 80-А
Всего: упаковка (1)
43,10 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 360
Всего: упаковка (1)
39,20 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 09:00
Бориня, пл. Независимости, 3-А
Всего: упаковка (1)
42,00 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франково, пл. Рынок, 34/34-А
Всего: упаковка (1)
40,30 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Владимирец, ул. Строителей, 3-А
Всего: упаковка (1)
39,90 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 07:30
Самбор, ул. Лемковская, 1-А
Всего: упаковка (1)
39,90 грн