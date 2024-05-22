К сожалению, препарат в аптеках города Киев не найдено

В других городах:

Социальная аптека Подробнее Открыто Закроется через 46 мин График работы Волочиск, ул. Независимости, 17 Всего: упаковка (2) 66,70 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Долина, пл. Сечевых Стрельцов, 1 Всего: упаковка (2) 75,14 Экономия: -0,60 грн 74,54 грн Забронировать

Аптека 3и Подробнее Открыто Закроется через 46 мин График работы Хмельницкий, ул. Заречанская, 2 Всего: упаковка (1) 50,20 грн

Челси плюс Подробнее Открыто Закроется через 46 мин График работы Белики, ул. Пристанционная, 3-К Всего: упаковка (4) 69,40 грн

Аптека 3и Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Подволочиск, ул. Галицкого, 37 Всего: упаковка (1) 54,60 грн

Аптека 3и Подробнее Открыто Закроется через 46 мин График работы Каменец-Подольский, ул. Леси Украинки, 58 Всего: упаковка (3) 53,30 грн

Аптека 3и Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Борщев, ул. Бандеры Степана, 108 Всего: упаковка (2) 54,30 грн

Аптека 3и Подробнее Открыто Круглосуточно Бучач, ул. Шухевича, 48 Всего: упаковка (1) 50,50 грн

Аптека 3и Подробнее Открыто Закроется через 46 мин График работы Залещики, ул. Бандеры Степана, 94-В Всего: упаковка (2) 64,00 грн

Сидус Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Залещики, ул. Шевченко Тараса, 2 Всего: упаковка (3) 46,60 грн

Любимая аптека Подробнее Открыто Закроется через 16 мин График работы Одесса, ул. Базарная, 19 Всего: упаковка (2) 73,53 грн

Вестфарм Подробнее Открыто Закроется через 46 мин График работы Нововолынск, м-н Шахтерский, 38 Всего: упаковка (1) 52,40 грн

Аптека 3и Подробнее Закрыто Открывается в 09:00 График работы Винники, ул. Галицкая, 16-Б Всего: упаковка (1) 52,00 грн

Аптека 3и Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Львов, ул. Угорская, 12 Всего: упаковка (1) 51,50 грн

Аптека 3и Подробнее Закрыто Открывается в 09:00 График работы Сокольники, ул. Героев Крут, 1-А Всего: упаковка (1) 56,40 грн

Аптека 3и Подробнее Открыто Закроется в 22:00 График работы Жидачов, ул. Грушевского Михаила, 41/8 Всего: упаковка (1) 49,80 грн

Аптека 3и Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Жидачов, ул. Кобзарева, 3 Всего: упаковка (1) 52,00 грн

Аптека 3и Подробнее Открыто Закроется через 46 мин График работы Брюховичи, ул. Сухомлинского, 10 Всего: упаковка (3) 50,20 грн

Аптека 3и Подробнее Открыто Закроется в 22:00 График работы Ивано-Франково, пл. Рынок, 34/34-А Всего: упаковка (1) 50,70 грн

Аптека 3и Подробнее Открыто Круглосуточно Стрый, ул. Сечевых Стрельцов, 17 Всего: упаковка (1) 50,70 грн