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БИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ TETA® СРЕДНЕЙ РАСТЯЖИМОСТИ 8 см х 2,5 м, №1 - Киев (486860) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Киев не найдено
В других городах:
Социальная аптека
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Открыто Закроется через 46 мин
Волочиск, ул. Независимости, 17
Всего: упаковка (2)
66,70 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Долина, пл. Сечевых Стрельцов, 1
Всего: упаковка (2)
75,14
Экономия: -0,60 грн
74,54 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется через 46 мин
Хмельницкий, ул. Заречанская, 2
Всего: упаковка (1)
50,20 грн
Челси плюс
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Открыто Закроется через 46 мин
Белики, ул. Пристанционная, 3-К
Всего: упаковка (4)
69,40 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Подволочиск, ул. Галицкого, 37
Всего: упаковка (1)
54,60 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется через 46 мин
Каменец-Подольский, ул. Леси Украинки, 58
Всего: упаковка (3)
53,30 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Борщев, ул. Бандеры Степана, 108
Всего: упаковка (2)
54,30 грн
Аптека 3и
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Открыто Круглосуточно
Бучач, ул. Шухевича, 48
Всего: упаковка (1)
50,50 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется через 46 мин
Залещики, ул. Бандеры Степана, 94-В
Всего: упаковка (2)
64,00 грн
Сидус
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Закрыто Открывается в 08:00
Залещики, ул. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (3)
46,60 грн
Любимая аптека
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Открыто Закроется через 16 мин
Одесса, ул. Базарная, 19
Всего: упаковка (2)
73,53 грн
Вестфарм
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Открыто Закроется через 46 мин
Нововолынск, м-н Шахтерский, 38
Всего: упаковка (1)
52,40 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 09:00
Винники, ул. Галицкая, 16-Б
Всего: упаковка (1)
52,00 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Угорская, 12
Всего: упаковка (1)
51,50 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 09:00
Сокольники, ул. Героев Крут, 1-А
Всего: упаковка (1)
56,40 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется в 22:00
Жидачов, ул. Грушевского Михаила, 41/8
Всего: упаковка (1)
49,80 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Жидачов, ул. Кобзарева, 3
Всего: упаковка (1)
52,00 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется через 46 мин
Брюховичи, ул. Сухомлинского, 10
Всего: упаковка (3)
50,20 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется в 22:00
Ивано-Франково, пл. Рынок, 34/34-А
Всего: упаковка (1)
50,70 грн
Аптека 3и
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Открыто Круглосуточно
Стрый, ул. Сечевых Стрельцов, 17
Всего: упаковка (1)
50,70 грн