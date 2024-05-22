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БИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ TETA® СРЕДНЕЙ РАСТЯЖИМОСТИ 8 см х 1 м, №1 - Киев (486859) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Фармация
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Открыто Закроется через 16 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
Всего: упаковка (2)
40,80
Экономия: -12,91 грн
27,89 грн
В других городах:
Социальная аптека
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Открыто Закроется через 46 мин
Волочиск, ул. Независимости, 17
Всего: упаковка (2)
32,90 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 09:00
Скорики, ул. Криничная, 1-Б
Всего: упаковка (1)
32,90 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Долина, пл. Сечевых Стрельцов, 1
Всего: упаковка (2)
36,52
Экономия: -0,08 грн
36,44 грн
Ирфарм
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Открыто Закроется через 46 мин
Коростышев, ул. Шевченко, 40
Всего: упаковка (1)
35,00 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Владимирец, ул. Строителей, 3-А
Всего: упаковка (2)
24,20 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется через 46 мин
Каменец-Подольский, ул. Леси Украинки, 58
Всего: упаковка (2)
25,70 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 07:30
Тернополь, ул. Бродовская, 5
Всего: упаковка (1)
33,00 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется через 46 мин
Залещики, ул. Бандеры Степана, 94-В
Всего: упаковка (2)
31,60 грн
Семейная аптека
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Закрыто Открывается в 07:30
Никополь, ул. Патриотов Украины, 156/19
Всего: упаковка (2)
40,00 грн
Любимая аптека
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Открыто Закроется через 16 мин
Одесса, ул. Базарная, 19
Всего: упаковка (2)
36,30 грн
Сидус
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Открыто Закроется через 46 мин
Куликов, ул. Жовковская, 1
Всего: упаковка (3)
38,70 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Воздушная, 99
Всего: упаковка (1)
25,70 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 09:00
Верховина, ул. Невестюка, 2
Всего: упаковка (3)
38,59 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется через 46 мин
Новояворовск, ул. Бандеры Степана, 19
Всего: упаковка (1)
31,20 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Шкло, ул. Сагайдачного Петра, 13-А
Всего: упаковка (3)
23,00 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом