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БИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ TETA® СРЕДНЕЙ РАСТЯЖИМОСТИ 8 см х 1,5 м, №1 - Киев (486858) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 14 аптеках
Здорова родина
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Открыто Закроется через 46 мин
Киев, бульв. Чоколовский, 9/13
Всего: упаковка (1)
48,98 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 46 мин
Киев, ул. Днепровская Набережная, 13
Всего: упаковка (1)
48,80 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 46 мин
Киев, просп. Красной Калины, 5
Всего: упаковка (1)
48,58
Экономия: -0,40 грн
48,18 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 46 мин
Киев, ул. Кибальчича Николая, 19-В
Всего: упаковка (3)
48,84 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 46 мин
Киев, просп. Оболонский, 21
Всего: упаковка (1)
48,94
Экономия: -0,44 грн
48,50 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 46 мин
Киев, ул. Закревского Николая, 21
Всего: упаковка (1)
48,17
Экономия: -0,13 грн
48,04 грн
Йод
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Открыто Закроется через 46 мин
Киев, ул. Алма-Атинская, 2-Б
Всего: упаковка (4)
48,52
Экономия: -0,18 грн
48,34 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 46 мин
Киев, просп. Берестейский, 100-А
Всего: упаковка (2)
48,63 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 46 мин
Киев, ул. Ревуцкого, 6
Всего: упаковка (2)
48,80 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 46 мин
Киев, просп. Григоренко Петра, 32-Д
Всего: упаковка (3)
48,61 грн
Йод
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Открыто Закроется через 36 мин
Киев, ул. Мишуги Александра, 3-В
Всего: упаковка (1)
47,20 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 46 мин
Киев, ул. Руденко Ларисы, 6-А
Всего: упаковка (1)
48,77 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 46 мин
Киев, ул. Львовская, 22
Всего: упаковка (2)
48,59
Экономия: -0,23 грн
48,36 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 46 мин
Киев, ул. Братства тарасовцев, 9/3
Всего: упаковка (1)
47,72
Экономия: -0,20 грн
47,52 грн
В других городах:
Здорова родина
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Открыто Закроется через 46 мин
Бровары, ул. Киевская, 243
Всего: упаковка (2)
48,81 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 46 мин
Гора, ул. Центральная, 20-А
Всего: упаковка (1)
42,34 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 46 мин
Фастов, ул. Соборная, 18
Всего: упаковка (1)
42,57
Экономия: -0,42 грн
42,15 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 46 мин
Сквира, ул. Соборная, 19
Всего: упаковка (2)
48,92
Экономия: -0,86 грн
48,06 грн
Йод
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Открыто Закроется через 46 мин
Житомир, ул. Огиенко Ивана, 1/34
Всего: упаковка (1)
48,01
Экономия: -0,86 грн
47,15 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 46 мин
Житомир, ул. Киевская, 55
Всего: упаковка (1)
48,58 грн