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БИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ TETA® СРЕДНЕЙ РАСТЯЖИМОСТИ 8 см х 1,5 м, №1 - Днепр (Днепропетровск) (486858) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Днепр (Днепропетровск) не найдено
В других городах:
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 345/10
Всего: упаковка (1)
48,74
Экономия: -0,27 грн
48,47 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Новопречистенская, 55
Всего: упаковка (2)
48,65
Экономия: -0,24 грн
48,41 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Черновола Вячеслава, 118
Всего: упаковка (2)
48,70
Экономия: -0,17 грн
48,53 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Небесной Сотни, 59/2
Всего: упаковка (1)
42,36
Экономия: -0,45 грн
41,91 грн
Йод
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Благовестная, 182
Всего: упаковка (1)
47,56 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Смела, ул. Соборная, 91-Б/4
Всего: упаковка (1)
48,57
Экономия: -0,08 грн
48,49 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 19:00
Черкассы, ул. Дахновская, 34
Всего: упаковка (2)
47,81
Экономия: -0,71 грн
47,10 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 18:00
Черкассы, ул. Святителя-хирурга Луки, 3
Всего: упаковка (1)
47,88
Экономия: -0,78 грн
47,10 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 16:00
Черкассы, ул. Святителя-хирурга Луки, 3
Всего: упаковка (2)
42,24
Экономия: -0,42 грн
41,82 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 20:00
Черкассы, ул. Святителя-хирурга Луки, 3
Всего: упаковка (2)
47,99
Экономия: -0,55 грн
47,44 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Городище, ул. Мира, 103
Всего: упаковка (1)
48,83 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Гора, ул. Центральная, 20-А
Всего: упаковка (1)
42,16 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Братства тарасовцев, 9/3
Всего: упаковка (1)
47,94
Экономия: -0,80 грн
47,14 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Руденко Ларисы, 6-А
Всего: упаковка (1)
48,64
Экономия: -0,21 грн
48,43 грн
Йод
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Открыто Закроется в 20:50
Киев, ул. Мишуги Александра, 3-В
Всего: упаковка (1)
47,80 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Григоренко Петра, 32-Д
Всего: упаковка (3)
48,76
Экономия: -0,13 грн
48,63 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ревуцкого, 6
Всего: упаковка (2)
48,84 грн
Йод
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Алма-Атинская, 2-Б
Всего: упаковка (4)
48,53 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Днепровская Набережная, 13
Всего: упаковка (1)
48,97
Экономия: -0,78 грн
48,19 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Теплик, ул. Независимости, 29
Всего: упаковка (1)
48,86 грн