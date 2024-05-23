Все аптеки Украины
Медицинские изделияПеревязочные средстваБинтыбинты эластичныебинты прочие эластичныеБИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ TETA® СРЕДНЕЙ РАСТЯЖИМОСТИЦены в аптеках

БИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ TETA® СРЕДНЕЙ РАСТЯЖИМОСТИ 10 см х 5 м, №1 - Одесса (486857) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Одесса (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Одесса не найдено
В других городах:
Аптека семейная
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Гайсин, ул. Соборная, 41
Всего: упаковка (1)
213,79
Экономия: -1,64 грн
212,15 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Немиров, ул. Шевченко Тараса, 26
Всего: упаковка (1)
185,77 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Городище, ул. Мира, 103
Всего: упаковка (1)
212,48
Экономия: -0,67 грн
211,81 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Смела, ул. Соборная, 91-Б/4
Всего: упаковка (1)
213,56 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Новоднестровск, м-н Молодежный, 7
Всего: упаковка (1)
212,26
Экономия: -0,50 грн
211,76 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Мурованые Куриловцы, ул. Независимости, 87
Всего: упаковка (1)
188,47
Экономия: -0,74 грн
187,73 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Черновола Вячеслава, 118
Всего: упаковка (1)
214,54 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Мурованые Куриловцы, перек. Единства / Соборна, 1/131
Всего: упаковка (1)
186,64
Экономия: -0,03 грн
186,61 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Жмеринка, ул. Соборная, 2
Всего: упаковка (1)
213,44 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Новопречистенская, 55
Всего: упаковка (1)
188,40 грн
Йод
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Благовестная, 182
Всего: упаковка (1)
188,63
Экономия: -0,59 грн
188,04 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Небесной Сотни, 59/2
Всего: упаковка (1)
215,11 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Жмеринка, ул. Киевская, 131-Б
Всего: упаковка (2)
187,56
Экономия: -3,50 грн
184,06 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Дахновская, 34
Всего: упаковка (1)
188,81 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Святителя-хирурга Луки, 3
Всего: упаковка (3)
213,75 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Новая Ушица, ул. Подольская, 15/1
Всего: упаковка (1)
186,94
Экономия: -0,02 грн
186,92 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Новая Ушица, ул. Защитников Украины, 36
Всего: упаковка (1)
214,91
Экономия: -3,14 грн
211,77 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Калиновка, ул. Независимости, 44-А
Всего: упаковка (1)
187,38 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Сквира, ул. Киевская, 12
Всего: упаковка (2)
213,40 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Герца, ул. Центральная, 12
Всего: упаковка (1)
188,67 грн