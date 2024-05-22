Все аптеки Украины
Медицинские изделияПеревязочные средстваБинтыбинты эластичныебинты прочие эластичныеБИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ TETA® СРЕДНЕЙ РАСТЯЖИМОСТИЦены в аптеках

БИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ TETA® СРЕДНЕЙ РАСТЯЖИМОСТИ 10 см х 5 м, №1 - Львов (486857) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Львов (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках
Аптека сальве
Подробнее
Открыто Закроется через 18 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (4)
212,42 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Химическая, 4
Всего: упаковка (26)
99,18 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Литвиненко, 4
Всего: упаковка (1)
187,72
Экономия: -0,82 грн
186,90 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Зеленая, 115
Всего: упаковка (7)
99,35
Экономия: -0,28 грн
99,07 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 223
Всего: упаковка (1)
187,55
Экономия: -1,22 грн
186,33 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Владимира Великого, 59-А
Всего: упаковка (1)
100,20 грн
Аптека 3и
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Угорская, 12
Всего: упаковка (1)
98,50 грн
В других городах:
Аптека сальве
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Брюховичи, ул. Львовская, 23-А
Всего: упаковка (23)
100,31 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Дубляны, ул. Шевченко Тараса, 22
Всего: упаковка (1)
100,88 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Рудно, ул. Огиенко Ивана, 1
Всего: упаковка (1)
187,90 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Щирец, ул. Княжеская, 2
Всего: упаковка (1)
187,10 грн
Аптека сальве
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Жолква, ул. Львовская, 76-А
Всего: упаковка (1)
213,96 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Городок, ул. Перемышльская, 2
Всего: упаковка (20)
99,92
Экономия: -0,48 грн
99,44 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Комарно, пл. Франко Ивана, 8
Всего: упаковка (1)
187,57
Экономия: -2,04 грн
185,53 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Новый Роздол, просп. Шевченко Тараса, 32
Всего: упаковка (1)
188,37 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Перемышляны, ул. Галицкая, 45
Всего: упаковка (1)
214,32
Экономия: -1,32 грн
213,00 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Великие Мосты, ул. Львовская, 66
Всего: упаковка (1)
213,05 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:30
Ходоров, ул. Хмельницкого Богдана, 65/1
Всего: упаковка (1)
214,69
Экономия: -2,99 грн
211,70 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Новый Калинов, пл. Авиации, 1
Всего: упаковка (1)
187,91
Экономия: -2,76 грн
185,15 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Рогатин, ул. Черновола Вячеслава, 9
Всего: упаковка (2)
188,24
Экономия: -1,70 грн
186,54 грн
Семейная аптека
Подробнее
Открыто Закроется через 18 мин
Рогатин, ул. Черновола Вячеслава, 9
Всего: упаковка (1)
215,89
Экономия: -1,78 грн
214,11 грн