Все аптеки Украины
Медицинские изделияПеревязочные средстваБинтыбинты эластичныебинты прочие эластичныеБИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ TETA® СРЕДНЕЙ РАСТЯЖИМОСТИЦены в аптеках

БИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ TETA® СРЕДНЕЙ РАСТЯЖИМОСТИ 10 см х 5 м, №1 - Киев (486857) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Киев (адрес не указан)
Доступно в 11 аптеках
Фармация
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Ильинская, 3/7
Всего: упаковка (2)
230,00
Экономия: -67,47 грн
162,53 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется через 46 мин
Киев, бульв. Чоколовский, 9/13
Всего: упаковка (1)
188,68 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется через 46 мин
Киев, ул. Днепровская Набережная, 13
Всего: упаковка (1)
188,38
Экономия: -1,35 грн
187,03 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется через 46 мин
Киев, просп. Красной Калины, 5
Всего: упаковка (1)
180,51
Экономия: -1,33 грн
179,18 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется через 46 мин
Киев, просп. Оболонский, 21
Всего: упаковка (1)
215,68 грн
Йод
Подробнее
Открыто Закроется через 46 мин
Киев, ул. Алма-Атинская, 2-Б
Всего: упаковка (1)
180,19
Экономия: -1,20 грн
178,99 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется через 46 мин
Киев, просп. Берестейский, 100-А
Всего: упаковка (1)
185,63 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется через 46 мин
Киев, ул. Ревуцкого, 6
Всего: упаковка (1)
188,02 грн
Йод
Подробнее
Открыто Закроется через 36 мин
Киев, ул. Мишуги Александра, 3-В
Всего: упаковка (1)
215,66
Экономия: -0,51 грн
215,15 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется через 46 мин
Киев, ул. Руденко Ларисы, 6-А
Всего: упаковка (1)
187,72
Экономия: -2,59 грн
185,13 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется через 46 мин
Киев, ул. Братства тарасовцев, 9/3
Всего: упаковка (2)
214,68 грн
В других городах:
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется через 46 мин
Брусилов, ул. Митрополита Илариона, 36-А
Всего: упаковка (2)
212,57 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется в 00:00
Сквира, ул. Киевская, 12
Всего: упаковка (2)
214,93 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется через 46 мин
Житомир, ул. Киевская, 55
Всего: упаковка (2)
215,50
Экономия: -1,71 грн
213,79 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется через 46 мин
Житомир, ул. Качинского Леха, 6
Всего: упаковка (1)
215,76 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется через 46 мин
Житомир, просп. Мира, 8
Всего: упаковка (1)
185,86 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется через 46 мин
Коростень, ул. Сосновского, 29
Всего: упаковка (1)
188,53
Экономия: -2,62 грн
185,91 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется через 46 мин
Городище, ул. Мира, 103
Всего: упаковка (1)
212,43 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется через 46 мин
Казатин, ул. Орлика Филиппа, 12-Б
Всего: упаковка (1)
213,61
Экономия: -0,30 грн
213,31 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Святителя-хирурга Луки, 3
Всего: упаковка (3)
212,26 грн